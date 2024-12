Lorella Cuccarini furiosa con Anna Pettinelli: non si presenta e manda comunicato

Momento di forte tensione ad Amici: scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il futuro nella scuola di Luk3.

Continuano le scintille nella scuola di Amici tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quest’ultima, infatti, non è convinta delle capacità del cantante Luk3 e sta provando, ormai da diverse settimane, a mandarlo fuori dal talent cercando un sostituto. Di parere opposto l’insegnante del giovane che anche nel corso dell’ultimo daytime ha preso una forte posizione.

Amici, Lorella Cuccarini “snobba” la Pettinelli

Ancora scontro di fuoco ad Amici tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il motivo è sempre lo stesso da diverse settimane: il futuro nella scuola di Luk3. L’allievo della maestra Lorella, infatti, non è ritenuto all’altezza dall’altra insegnante che le sta provando tutte per “farlo fuori”.

Lorella Cuccarini

Nel corso dell’ultimo daytime del talent, la Pettinelli ha convocato in studio ben tre cantanti che, a detta sua, potrebbero fare al caso della scuola. Ovviamente in sostituzione di Luk3.

La professoressa ha chiamato in causa anche la collega che, però, non si è presentata ritenendo tale situazione non opportuna.

La Cuccarini ha voluto mandare di conseguenza un comunicato alla Pettinelli riportato da una autrice: “Non ho ritenuto opportuno venire all’incontro. Ti avevo detto vediamo. E per me viediamo vuole dire vediamo. Non mi serve la balia per ricordarmi dei ragazzi e questa tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3”.

La prof Anna Pettinelli ha convocato tre aspiranti al banco già provinati e approvati anche dalla prof Cuccarini per fare un secondo ascolto insieme a lei ma… #Amici24 pic.twitter.com/uA1ChQlMxi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2024

Le reazioni

A seguito della decisione della Cuccarini di non presentarsi, le reazioni sono state molteplici. In primis quella della Pettinelli: “Tutto qua?”, ha detto in relazione al comunicato. “Lei è in difficoltà perché sa che ho ragione su Luk3”.

Anche gli allievi della scuola sono rimasti perplessi: “Per me Lorella ha fatto bene. Li conosce già gli altri allievi e conosce Luk3”.

Alla fine i tre ragazzi si sono esibiti ma non ci sono stati aggiornamenti in merito a cosa potrebbe accadere più avanti.