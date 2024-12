Sta facendo molto discutere un filmato relativo ad alcune parole dette tra concorrenti al GF. Ecco chi sono stati i protagonisti.

Nuove discussioni al GF. Non solo in merito alle votazioni e alle nomination ma anche riguardo certi atteggiameni che hanno fatto scandalizzare i telespettatori del reality e il mondo del web. In questo senso sono stati protagonisti Federica e Lorenzo Spolverato che parlando tra loro hanno dato vita ad un botta e risposta particolare.

GF, Federica a Lorenzo: il video fa discutere

Scintille al GF e non solo tra i concorrenti. A far discutere nelle ultime ore è stato uno scambio di vedute e di parole tra Federica e Lorenzo Spolverato. In questo senso, la ragazza ha chiamato in un modo strano il giovane facendo scatenare i social.

Alfonso Signorini

Lo scambio di vedute è andato in scena con Federica che si trovava a bordo piscina insieme a Shaila e, rivolgendosi a Lorenzo, gli ha detto: “Tu sei un finocchio“.

Successivamente la ragazza si è messa a ridere e non è dato sapere come abbia poi reagito Lorenzo visto che nel filmato social diventato virale non c’è una fase successiva. Ad ogni modo questa situazione ha generato moltissimi commenti da parte degli utenti social. “Scandaloso che si possa rivolgere così ad una persona”, “Ma come fa a dire così? Spero prenderanno provvedimenti”, sono stati alcuni dei commenti.

Federica a Lorenzo: -“Tu sei un finocchio”



HO URLATO pic.twitter.com/r5jHoFgnn2 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) December 4, 2024

I nuovi ingressi nella Casa

A proposito di Grande Fratello, nelle prossime giornate ci dovrebbero essere ben due nuovi ingressi. Saranno due ex vippone che già in passato avevano presenziato nel reality. Di chi si tratta? Parliamo di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta che secondo gli ultimi rumors potrebbero entrare nella Casa il prossimo 16 dicembre. Staremo a vedere cosa accadrà e se soprattutto riusciranno a creare nuove interessanti dinamiche tra concorrenti…