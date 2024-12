Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta torneranno nella casa del Grande Fratello: avevano già partecipato nel 2020!

Gli ascolti del Grande Fratello non stanno rispettando le alte aspettative dei vertici di Mediaset, e gli autori del reality le stanno tentando tutte: dopo l’ingresso di nuovi concorrenti durante l’ultima puntata, adesso spunta una nuova indiscrezione.

Secondo i rumors, pare che presto potrebbero varcare la porta rossa due ex concorrenti del reality: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Le due ex gieffine, che avevano partecipato all’edizione del 2020, sono pronte a rientrare nella casa più spiata d’Italia. La loro partecipazione al reality ha fatto la storia, con milioni di telespettatori che hanno seguito con entusiasmo le dinamiche della casa. L’edizione 2020, infatti, è stata una delle più seguite, grazie anche alla forte personalità di Orlando e Ruta, che sono diventate colonne portanti del programma.

Grande Fratello: un grande ritorno per rilanciare gli ascolti

Il ritorno di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta è stato annunciato dopo una serie di episodi con ascolti in calo, che avevano preoccupato gli autori del reality.

Infatti, con punte di nemmeno 2 milioni di telespettatori, il programma sembrava faticare a decollare.

Maria Teresa Ruta

Con l’entrata in scena delle due storiche concorrenti, gli autori sperano di ravvivare l’interesse del pubblico, soprattutto in un cast che non ha mai davvero preso il volo.

L’indiscrezione del ritorno in gioco di Stefania Orlando era stata lanciata da Davide Maggio mentre l’ingresso di Maria Teresa Ruta era stato anticipato da TvBlog.

L’entrata in gioco dei nuovi concorrenti

Il debutto di Orlando e Ruta non è l’unica novità per il Grande Fratello. A partire dal 2 dicembre, l’ingresso di cinque nuovi concorrenti ha portato una boccata d’aria fresca alla trasmissione.

Tra di loro, ci sono Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, e Chiara Cainelli, che potrebbero dare un nuovo slancio al programma. Questo cambiamento è stato accompagnato da un lieve aumento degli ascolti, con il 17,5% di share nella diretta del 2 dicembre.