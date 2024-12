Sonia Bruganelli ospite a Belve ha raccontato quanto accaduto con Marco Salvati, che ha risposto sui social minacciando azioni legali.

Come ogni puntata di Belve che si rispetti, anche quella andata in onda ieri sera, martedì 3 dicembre, ha suscitato forti reazioni. In particolare, durante l’intervista a Sonia Bruganelli, c’è stato qualcuno che, da casa, si è sentito punto e che ha sentito il bisogno di ribattere attraverso i social.

Ci riferiamo a Marco Salvati, ex collaboratore di Paolo Bonolis, allontanato dai progetti del conduttore televisivo di punto in bianco. Ma scopriamo che cosa è stato detto durante la puntata e qual è stata la reazione dello sceneggiatore televisivo.

Le accuse di Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista a Belve, Sonia Bruganelli ha rivelato di avere avuto problemi con Marco Salvati durante il loro lavoro insieme. Secondo la produttrice, le difficoltà erano tali che avrebbe dovuto denunciare l’autore televisivo, ma aveva deciso di non farlo.

Bruganelli ha spiegato che le problematiche erano talmente gravi da giustificare una decisione dell’azienda, che ha preso provvedimenti nei confronti di Salvati. “Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto“.

Qui un estratto dell’intervista a Belve.

“Cose talmente gravi che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto”



Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Marco Salvati#Belve https://t.co/iI6f0GfhNX — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 3, 2024

L’imprenditrice ha, poi, rivelato: “La decisione è stata di Paolo che non c’era e che ha saputo cos’è successo al lavoro. Quindi non poteva presentarsi il giorno dopo ed avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose a una donna, alla madre dei suoi figli e anche alla produttrice del programma“.

La reazione di Marco Salvati

Non si è fatta attendere la reazione di Salvati che ha scelto i social per rispondere alle accuse della Bruganelli.

“Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali” scrive su X lo sceneggiatore, che ha anche pubblicato una storia Instagram con lo sfondo di Belve e la frase “Com’era la storia delle bugie e delle gambe corte?“.