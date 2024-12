Alessandro Basciano fuori di sé: “Basta”. E pubblica una storia sulla figlia…

Continuano le problematiche tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’uomo ha condiviso alcune stories social al vetriolo.

La vicenda terribile tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua. I due si stanno sfidando a suon di battaglie legali e, in queste ore, anche a suon di messaggi social. In particolare l’uomo, accusato di minacce e stalking, ha manifestato la propria rabbia per l’impossibilità di vedere sua figlia, Celine Blue, a causa appunto della madre.

Alessandro Basciano si sfoga contro Sophie Codegoni

“Basta!”, ha esordito Alessandro Basciano via social continuando le polemiche con Sophie Codegoni e chiamando in causa anche il comportamento della donna relativo alla figlia. “Davvero non comprendo come un genitore possa impedire all’altro, in maniera assolutamente arbitraria e prepotente, di vedere la figlia”.

“Posso sopportare la cattiveria e i soprusi rivolti a me come uomo ma non quelli che mi si rivolgono come padre. Farò tutto ciò che la legge permette per vedere la mia piccola che deve sapere che il suo papà la ama e che per lei c’è e ci sarà sempre. P.s: Abbiamo un avvocato/giudice dall’altra parte… Che vergogna!”, ha detto ancora il ragazzo.

La storia sull’asilo

Alcuni istanti dopo, però, la furia di Basciano è andata avanti con una storia su Instagram il cui intento sarebbe, crediamo, quello di confermare come la Codegoni gli starebbe impedendo di vedere sua figlia.

Il ragazzo ha fatto vedere una notifica sul proprio schermo del cellulare dove si legge: “RigoTondo”, ovvero l’asilo in centro a Milano dove in teoria, stando alla versione di Basciano, sarebbe dovuta esserci Celine Blue. “Attenzione, Basciano Celine Blue risulta assente”.

In questo senso, è possibile che la Codegoni abbia deciso di restare con la piccola in mattinata non portandola all’asilo.

Staremo a vedere, in questo senso, se la donna vorrà darà anche la sua versione dei fatti o meno.