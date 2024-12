Amici, Mida non dimentica la Pettinelli: il video del “dissing”…

Memore di quanto vissuto ad Amici, Mida ha cantato alcune strofe “dedicate” ad Anna Pettinelli con la quale non c’erano stati ottimi trascorsi.

Indubbiamente è stato tra i protagonisti della passata stagione di Amici e lo è ancora con i suoi concerti. Stiamo parlando di Mida che nelle ultime ore ha sorpreso tutti ai Magazzini Generali di Milano esibendosi e cantando alcune strofe “dedicate”, ma non proprio in modo cordiale, alla sua ex insegnante del talent Anna Pettinelli…

Amici, Mida e il “dissing” per Anna Pettinelli

Durante il recente concerto ai Magazzini Generali di Milano, come detto, Mida ha fatto parlare di sé. Durante le sue esibizioni, infatti, il ragazzo ex Amici non ha dimenticato Anna Pettinelli con la quale non c’erano stati rapporti ottimali nella scuola.

Anna Pettinelli

Cantando sulle strofe del brano ‘Classico’ di J-Ax, il ragazzo ha cambiato alcune parole e ha mandato qualche frecciatina alla sua ex insegnante.

“Il nuovo pezzo streamma mica poco, c’è la faccia della Petty baby è Rossofuoco”, ha detto Mida. E ancora: “Vedi tu che giornataccia, che c’ho la gola secca, dammi un po’ di acqua”.

L’auto censura

Per dovere di cronaca, come mostrato anche in alcuni video arrivati sulla serata del giovane artista ai Magazzini Generali di Milano, Mida ha scelto di autocensurarsi per non fare polemica, ora, con la Pettinelli.

Il primo verso cantato, però, è chiaro, e il riferimento è stato fatto dal suo pubblico che ha urlato a gran voce il nome della Pettinelli.

Per quanto riguarda la seconda parte, il pezzo del ragazzo ha ripreso il testo dell’inedito di Inder, un vecchio allievo proprio della Pettinelli, uscito presto da Amici.

Staremo a vedere se questa “punzecchiata”, al limite del vero e proprio “dissing”, verrà riportata alla maestra e quale sarà la sua reazione. Sicuramente non ne sarà troppo contenta.