Bianca Balti, il sostegno di Chiara Ferragni: la visita a sorpresa

Sta lottando contro il tumore Bianca Balti che in queste ore ha potuto contare sul sostegno della sua cara amica Chiara Ferragni.

Non è certo un segreto che Bianca Balti stia lottando contro un brutto male: un cancro ovarico. La super modella sta raccontando via social la sua battaglia e lo sta facendo con grande coraggio e anche una buona dose di autoironia. In queste ore, è arrivato a suo favore anche il sostegno di un altro volto noto: Chiara Ferragni…

Bianca Balti e il sostegno di Chiara Ferragni

Qualche settimana fa, Bianca Balti ha comunicato a tutti i suoi seguaci social di aver intrapreso la sua lotta contro un brutto tumore. Con il passare dei giorni, la modella ha raccontato le varie fasi della lotta comprese le sedute di chemio fatte.

La donna ha trovato il sostegno di tantissime persone e tra queste anche quello di Chiara Ferragni.

Bianca Balti

Attraverso le sue stories su Instagram, la bella Bianca ha fatto vedere di aver ricevuto una visita speciale in queste ore. La Ferragni, infatti, ha deciso di incontrarla per mostrarle il suo affetto in questo momento delicato della sua vita.

La modella ha assolutamente apprezzato e ha scritto: “La ragazza più meravigliosa”, facendo vedere appunto un selfie tra loro. Un gesto sicuramente molto bello da parte di Chiara che ha voluto mostrare una grande sensibilità nei confronti dell’amica.

La lotta contro il tumore continua

A metà settembre scorso, la Balti aveva comunicato la terribile notizia sulla sua malattia: “Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza […]”.

Successivamente la modella aveva raccontato le varie sedute di chemio e adesso, dopo essersi rasata la testa completamente, sta continuando senza demordere a rendere partecipi i suoi fan del percorso.