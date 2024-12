Fernanda Lessa: “Mi sfondavo di alcol e droghe. Ecco cosa faccio ora”

Una nuova vita per Fernanda Lessa che dopo un periodo terribile tra alcol e droga è rinata cambiando mestiere e Paese.

Una seconda chance. Anzi, una vera e propria seconda vita, quella che sta vivendo attualmente Fernanda Lessa. Dopo gli anni in Italia, la carriera da modella ma anche il periodo buio tra passerelle, droga e alcol, la donna, al Corriere della Sera, ha raccontato di aver ricominciato e di essere alle prese con un nuovo inizio.

La nuova vita di Fernanda Lessa

Al Corriere della Sera, Fernanda Lessa ha raccontato il suo cambiamento: “Quando sono arrivata in Italia, parecchi anni fa, ho subito avvertito aria di casa. Me ne sono andata solo per motivi lavorativi, ma il vostro Paese resterà per me il più bello del mondo”.

Al giorno d’oggi, però, la Lessa non è più in Italia avendo deciso di seguire un’altra strada: “Oggi? Bazzico in Portogallo: sto rincorrendo il mio sogno. Quello di diventare attrice. […] Ho deciso di cominciare un nuovo mestiere. Da zero, con umiltà, in un Paese in cui nessuno mi riconosce”.

Le dipendenze e il momento più buio

Il riferimento al fatto di aver scelto un posto dove nessuno la conosce, è dettato anche dal periodo negativo vissuto. “Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: ‘pippavano’ in molte, anche di più”, ha ammesso la bella Fernanda.

“Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare. Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante”.

Adesso, per fortuna, le cose sono cambiate e dopo un percorso riabilitativo, la Lessa ha ripreso in mano le redini della sua vita: “Ne ho passate tante, ma sono fiera dei traguardi raggiunti. Sono persino diventata salutista”.