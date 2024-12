“Amadeus? Non ha gusto”: arriva la bordata inattesa

Una critica, seppur detta con ironia, verso Amadeus e i suoi Festival di Sanremo che, al netto del successo, non hanno convinto tutti.

Non è più alla Rai e non sarà quindi più al timone del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Amadeus che, dopo essere passato sul Nove, continua comunque a far parlare di sé per le varie edizioni della kermesse musicale condotte. Al netto dei grandi numeri, non tutti sono rimasti totalmente convinti delle sue scelte in tema artistico. Chiedere, per esempio, a Irene Grandi che nel podcast ‘Tintoria’ ha criticato proprio il presentatore.

Irene Grandi critica i gusti di Amadeus a Sanremo

Protagonista dell’intervista al podcast ‘Tintoria’, Irene Grandi, in modo abbastanza ironico ma allo stesso tempo critico, si è lasciata andare a qualche affermazione colorata verso Amadeus e le sue scelte in tema musicale su Sanremo.

Amadeus

Come si può vedere in un video diffuso sui social relativamente all’intervista, la Grandi ha detto: “Se fanno un programma dove ci fanno sentire parte del mondo tra artisti italiani o stranieri. Ora i rapper con i rapper, i vecchi da una parte e i giovani dall’altra. Diventa una roba settoriale così. Era una cosa che metteva gusti veramente eterogenei, secondo me. Non come quelli di Amadeus, che pensi siano eterogenei. Quello è proprio non gusto, secondo me. Ciao Amadeus”, ha aggiunto sorridendo e chiamando in causa il diretto interessato.

Irene Grandi ne ha pure per Amadeus.



"UN TEMPO A SANREMO SI METTEVANO INSIEME GUSTI ETEROGENEI. NON COME AMADEUS. QUELLO È NON GUSTO".



🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QMJPnfARmQ — Massimo Falcioni (@falcions85) December 4, 2024

Il Sanremo “preferito”

La Grandi ha poi risposto ad altre domande in merito al Festival, compresa quella relativa alla sua edizione preferita.

In questo senso, la donna ha replicato: “Mi spiace per chi ha partecipato, non mi piace dirlo”, ha esordito. Ma poi… “Non so. No comment. Ognuno ha avuto il suo perché. Io ho fatto quel del 2020, ma non so cosa è peggio dato che poi c’è stato il Covid”.