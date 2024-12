“Un fulmine a ciel sereno”: Milly Carlucci allo scoperto su Ballando

I retroscena sull’edizione in corso di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci vuota il sacco tra concorrenti e giudici.

Un’edizione vincente ma anche tanto faticosa quella ancora in corso di Ballando con le Stelle. A tal proposito, la conduttrice dello show di Rai 1, Milly Carlucci, non si è tirata indietro nel svelare alcuni dettagli inediti sul programma. Intervistata da Chi, infatti, la padrona di casa della trasmissione ha sottolineato diversi argomenti curiosi dell’annata.

Milly Carlucci, il punto su Ballando con le Stelle

“Questa è l’edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita. Ogni concorrente ha superato i propri limiti, pervaso dal sacro fuoco dell’arte”. Queste le parole di Milly Carlucci su Ballando con le Stelle dette a Chi e che non nascondono anche quel pizzico di fatica fatta per tenere tutto sotto controllo, tra giudici e concorrenti.

Milly Carlucci e Paolo Belli

Anche le ultime situazioni legate a Sonia Bruganelli ma anche a Federica Pellegrini e Angelo Madonia non hanno aiutato la padrona di casa a portare avanti questa edizione. La Carlucci si è definita “un naufrago che vedeva da lontano la barca dei soccorsi”.

Parlando della Bruganelli nello specifico: “Al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente. Tanto di cappello di fronte a una donna che con tre costole rotte va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà che la mette nel novero delle campionesse sportive”.

Il caso Guillermo Mariotto

L’ultimo caso a Ballando è stato quello legato all’addio improvviso durante l’ultima puntata di Guillermo Mariotto: “È stato un fulmine a ciel sereno“, ha spiegato la Carlucci. “Al principio abbiamo pensato a una ‘mariottata’ teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano ‘È in zona interviste con Amanda, tornerà’. Non si vedeva, poi mi hanno detto ‘Ha preso il motorino e se n’è andato'”.