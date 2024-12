“Le mutandine?”: Malika Ayane sbotta durante un concerto

Episodio controverso al concerto di Malika Ayane. La cantante ha risposto duramente ad un fan che le ha fatto una domanda inopportuna.

Momento di forte imbarazzo e anche un pizzico di tensione all’ultimo concerto di Malika Ayane. Infatti, la cantante ha dovuto fare i conti con una domanda impertinente di un individuo che era presente allo spettacolo. La donna ha risposto a tono suscitando gli applausi dei presenti. Ecco che cosa è successo davanti a tutti.

Malika Ayane sbotta al concerto: i fatti

Si è concluso a Napoli il tour di Malika Ayane a teatro. Dopo aver girato l’Italia con la sua musica, la cantante ha fatto tappa all’Agusteo del capoluogo campano. Proprio qui, stando ad alcuni media tra cui Il Mattino, si sarebbe verificato uno spiacevole episodio con un fan.

Malika Ayane

Da quanto è stato ricostruito, l’artista milanese si stava esibendo quando, durante un momento di silenzio, un fan le ha urlato: “La mutandina l’hai messa?”.

A quel punto la bella Malika non ha gradito e ha risposto a tono alla provocazione: “Fatti i ca**i tuoi“, ha detto la donna stizzita. Il comportamento del fan, a quanto pare, non è stato apprezzato neppure dagli altri presenti che hanno dato manforte all’artista facendo scattare un fragoroso applauso confermando il sostegno del Teatro Augusteo alla donna dopo la domanda controversa.

La precisazione simpatica dell’artista

Successivamente, alla fine del concerto, va detto che Malika abbia provato a riportare del tutto la calma cercando di sdrammatizzare quanto accaduto con il fan. “Al simpaticone di prima, volevo dire: porto i mutandoni. Ma la prossima volta pensaci, hai fatto una battuta di mer*a”, sarebbero state le parole dell’artista che sui social, con un post su Instagram, ha poi salutato proprio tutti i suoi seguaci facendo rfierimento alla fine del tour: “E come ho ripetuto ogni sera, senza di voi serve a poco andare in giro. Senza di voi non esisterebbe tutto questo”, alcune delle sue parole.