Dopo essersi lasciati, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si starebbero in qualche modo frequentando di nuovo…

Cosa bolle in pentola tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Chi lo sa. Quello che sembra evidente è che i due, al netto di qualche problematica legata al passato, starebbero tornando a vedersi molto spesso. A quanto pare non solo per il bene di loro figlio, Santiago. A riportare tale situazione è stato il settimanale Oggi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: incontri segreti

Cosa sta succedendo nel rapporto molto chiacchierato, in passato e non solo, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? I due sembrano aver ritrovato un certo feeling e questo potrebbe non essere dovuto solo all’amore per il loro figlio, Santiago.

Belen Rodriguez

A porsi il dubbio è stato il settimanale Oggi che nell’ultimo numero, anche in copertina, ha sottolineato come il noto conduttore e l’argentina si starebbero vedendo più spesso. Forse non solo per il bene del figlio.

Il media ha ipotizzato persino un possibile ritorno di fiamma anche se su questo argomento non ci sono certezze. Pare, tra le altre cose, che i due abbiano avuto “incontri segreti” al riparo dalle telecamere. Anche se in questa ottica non ci sarebbero dettagli più specifici.

Le ultime parole sul rapporto

In passato De Martino aveva raccontato sulla sua relazion con Belen: “Faccio fatica a riguardare il me di quel periodo. Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, il sogno. Io ero uno sbarbato, lei stava con Fabrizio Corona, l’uomo italiano, fico, arrivo io, il ballerino di Amici senza barba, e Belen si innamora di me”, aveva detto a BSMT.

In precedenza, proprio sull’argentina e il loro rapporto, il conduttore aveva aggiunto: “Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene”.