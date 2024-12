Rumors scandaloso su Belve: l’ospite lascia irritato lo studio per le domande spinose di Francesca Fagnani. Il pubblico incredulo.

Si sa che Belve è un programma complicato per gli ospiti che, su quello sgabello, di fronte allo sguardo vigile del pubblico, si ritrova a doversi mettere a nudo con le domande spinose di Francesca Fagnani. Ma è proprio questa la formula che rende questa trasmissione vincente.

La conduttrice ha invitato al suo programma le personalità più disparate del mondo dello spettacolo, e mentre la maggior parte risponde, pur con qualche riserva, alle domande poste, c’è stato qualcuno che non ha tollerato le parole della Fagnani, lasciano il pubblico in sala senza parole. Ma scopriamo che cosa è successo.

Belve: ospite abbandona il programma

L’indiscrezione riguarda un noto personaggio della televisione: Teo Mammucari. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il famoso conduttore televisivo avrebbe abbandonato lo studio di Belve nel bel mezzo dell’intervista.

Infatti, secondo quanto riportato, il conduttore si sarebbe infastidito per le domande poste da Francesca Fagnani, tanto da spingerlo ad andare via, sotto lo “sguardo incredulo del pubblico“.

Teo Mammucari

Ma quali sono state le domande che hanno portato ad un gesto tanto forte? Si trattava di una questione privata o di un aspetto riguardante la sfera lavorativa? Il mistero rimane.

Belve: la puntata andrà in onda

Nonostante la segnalazione riportata da Davide Maggio, al momento non sono giunte dichiarazioni ufficiali o conferme, né da parte di Teo Mammucari e né da parte di Francesca Fagnani. In ogni caso, il pubblico ora si chiede se l’intervista verrà ugualmente mandata in onda nelle prossime puntate.

Intanto, la prossima puntata di Belve andrà in onda martedì 16 dicembre e tra gli ospiti chiacchierati c’è anche Tina Cipollari. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime anticipazioni della puntata attesa nella prossima settimana.