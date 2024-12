Fedez avvistato con Matilda Caru: la nuova presunta fidanzata del rapper al centro dei gossip. Lei avrebbe solo 19 anni.

Fedez è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, non per la musica ma per una nuova indiscrezione sulla sua vita sentimentale. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, il rapper è stato avvistato in compagnia di, una giovane mora di cui si sa ancora poco. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due a cena presso ristoranti esclusivi, come Cracco e Casa Cipriani.

La ragazza ha cercato di nascondere il viso ai paparazzi, ma i social e le indiscrezioni hanno fatto il resto. Scopriamo tutti i dettagli sull’identità della misteriosa ragazza.

Fedez: la nuova fiamma è giovanissima e riservatissima

Secondo Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia, il nome della presunta nuova fidanzata è Matilda Caru, classe 2005 e residente a Milano, appartenente al mondo della “Milano bene”.

Fedez sembra intenzionato a mantenere la riservatezza sulla nuova relazione. Tuttavia, i dettagli condivisi sui social hanno acceso i riflettori. Solo pochi giorni fa, il rapper aveva pubblicato una foto di una cena, mostrando una mano femminile accanto a un piatto, senza però svelare altro.

Qui le foto dei paparazzi di Chi.

Il profilo Instagram di Matilda è privato, ma non sono sfuggiti ai fan il follow reciproco e i “mi piace” che Fedez ha lasciato ai suoi post.

Essendo nata nel 2005, la ragazza oggi dovrebbe avere 19 anni, ben 16 in meno rispetto al rapper.

Fedez, le frecciatine contro Chiara Ferragni

Nel frattempo, le dichiarazioni di Fedez non mancano di alimentare polemiche. Durante un video pubblicato pochi giorni fa su YouTube, il rapper ha lanciato versi critici che sembrano riferirsi alla sua ex, Chiara Ferragni.

Frasi come “Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene” e “Chi perde un marito trova un tesoro” lasciano poco spazio all’immaginazione, e dimostrano che al momento ci sono ancora tensioni irrisolte tra i due.

Sebbene il rapper stia cercando di proteggere la sua nuova relazione dai riflettori, l’attenzione su di lui e Matilda Caru continua a crescere. Sarà questa la storia d’amore che riporterà serenità nella vita di Fedez? Non resta che attendere per scoprire ulteriori sviluppi.