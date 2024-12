Luca Tommassini vittima di una rapina: casa devastata e oggetti di valore rubati. “La violenza più brutta che abbia mai subito”.

Il noto coreografo Luca Tommassini è stato nuovamente vittima di un furto nella sua abitazione a Roma. Mentre il direttore artistico di fama internazionale si trovava all’estero per motivi lavorativi, un gruppo di ladri si è introdotto nella sua casa, devastandola e rubando oggetti di grande valore economico e affettivo.

Ciò che ha trovato in casa è stato uno shock per Tommasini.

Luca Tommasini, ladri in casa: “Devastazione totale”

“Questa è la seconda rapina che subisco in pochi anni, ma questa volta è stata una devastazione totale” ha scritto Tommassini sui suoi social in un lungo post. I malviventi avrebbero approfittato dell’assenza del coreografo per scassinare porte, pareti e cassaforti, portando via pezzi d’arte, gioielli e oggetti personali.

“Sono lontano per lavoro, in mezzo al mediterraneo navigando verso la Spagna, quindi é ancora più difficile capire quanto siano riusciti a portare via. Di sicura hanno massacrato porte e pareti. Aperto la cassaforte” scrive il coreografo.

Scrive ancora il coreografo: “Sono addolorato e spaventato perché erano una banda di criminali armati e il mio assistente Nico “Fratacchiò” é arrivato a casa mentre erano dentro, ed è giustamente shockato“.

Luca Tommasini: cosa hanno rubato i ladri

Tommassini ha condiviso il dolore per la perdita non solo materiale, ma soprattutto emotiva. Tra gli oggetti rubati, c’erano ricordi inestimabili: “Hanno preso la collana di mio padre, l’unica cosa che mi era rimasta di lui, e altri oggetti legati alle persone che ho amato“.

Il coreografo ha definito questa esperienza “La violenza più brutta mai subita“.

Ma non è la prima volta che Tommassini affronta una situazione simile. Già nel 2020 fu vittima di una rapina, durante la quale si trovò faccia a faccia con i ladri armati. In quell’occasione, riuscì a salvarsi grazie all’intervento delle forze dell’ordine, ma l’esperienza lasciò un segno indelebile.