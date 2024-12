Fedez si scaglia contro il sindaco di Milano nel suo ultimo brano, e Sala risponde. Il botta e risposta infiamma i social.

Il dissing tra Fedez e il sindaco di Milano, Beppe Sala, infiamma il dibattito pubblico. Tutto è iniziato durante un freestyle al programma Real Talk, dove il rapper ha affrontato la questione della sicurezza nella città meneghina con barre al veleno: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore. Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore” e altre critiche dirette sia alla politica che ai media.

Non è passato molto tempo prima che il sindaco di Milano rispondesse agli attacchi del rapper. Scopriamo che cosa ha detto Sala.

Fedez: la risposta di Beppe Sala

Il sindaco non ha tardato a replicare alle accuse. Intervenendo sui giornali, Sala ha dichiarato: “Non mi sembra che Fedez abbia mai contribuito alla sicurezza di Milano, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui“. Una risposta apparentemente definitiva, che però non ha lasciato indifferente il rapper.

Qui il video del freestyle di Federico.

Con il suo stile inconfondibile, Fedez ha subito replicato attraverso una storia su Instagram. Il rapper ha condiviso un articolo contenente le dichiarazioni di Sala e ha aggiunto: “È il tuo lavoro, non il mio“. Un’affermazione che riaccende la discussione e dimostra la volontà dell’artista di non abbassare i toni.

Gli altri attacchi di Fedez

Il pezzo presentato da Fedez a Real Talk non ha risparmiato nemmeno figure private e pubbliche della sua vita.

Tra riferimenti personali e critiche sociali, il rapper ha tirato in ballo l’ex moglie, Chiara Ferragni, e il suo presunto compagno, Giovanni Tronchetti Provera, con versi carichi di significato: “Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene“.

Se Beppe Sala ha scelto di replicare alle accuse di Fedez, lo stesso non si può dire dell’influencer che anche stavolta ha preferito il silenzio.