“Sarebbe un disastro”: Pippo Baudo su Sanremo lontano dalla Rai

Dopo le notizie sulla possibilità di vedere il Festival di Sanremo in un altro canale e non sulla Rai, ecco il commento di Pippo Baudo.

Per Pippo Baudo, il Festival di Sanremo trasmesso non dalla Rai sarebbe “un disastro”. Lo ha detto il noto conduttore dopo le notizie che vedono la possibilità che la nota kermesse musicale possa essere trasmessa in futuro da altre emittenti e non più dalla tv di Stato. Il famoso presentatore è intervenuto ai microfoni di Repubblica per dire la sua sulla vicenda.

Pippo Baudo e il Festival di Sanremo non alla Rai

Il Festival di Sanremo, evento iconico della musica italiana, potrebbe presto lasciare la Rai. La notizia fa riferimento a quello che potrebbe accadere a partire dall’edizione del 2026, quando la kermesse musicale potrebbe approdare su altre emittenti, come Mediaset o Sky, a causa di una sentenza del TAR della Liguria.

Pippo Baudo

Sull’argomento, come anticipato, ha voluto dire la sua uno che di Sanremo ne ha condotti ben 13: Pippo Baudo. Parlando a Repubblica, il conduttore ha detto: “Per la Rai non avere più il Festival di Sanremo sarebbe una perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista”.

“Sarebbe un disastro. Milioni e milioni di euro persi dal punto di vista degli introiti pubblicitari, e un danno di immagine”, ha proseguito. “Diciamo le cose come stanno. A livello popolare, per il servizio pubblico, è l’ultimo evento rimasto. Ha caratterizzato per decenni la Rai, è una settimana importante. Per Sanremo dopo tanti anni c’è ancora attesa, è un pezzo di storia”.

Il format

Baudo ha poi commentato quello che potrebbe essere il format lontano dalla Rai: “Ma non esiste un format, perché chiunque può stabilire come farlo, riscrivendo le sue regole. Il Festival 2025 è della Rai, nel futuro, chissà. Con una base d’asta non so come potrebbe andare a finire”, ha aggiunto con grande amarezza e con un pizzico di preoccupazione il famoso conduttore.