Amici, clamorosa eliminazione: “Burattini”

Colpo di scena nella scuola di Amici: arriva la clamorosa eliminazione. A lasciare il talent di Maria De Filippi è stato Diego Lazzari.

Era entrato come un potenziale favorito per la vittoria finale e invece… Nella scuola di Amici, Diego Lazzari non sembra aver trovato il suo posto e, anche per questo, è stato eliminato dal talent di Maria De Filippi. Dopo la registrazione della puntata domenicale, ecco l’esclusione ad effetto del ragazzo con tanto di polemica da parte della sua fidanzata.

Amici, Diego Lazzari eliminato

Come ha riportato la pagina Amici News, Diego Lazzari è stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici. Il cantante era entrato nel team di Rudy Zerbi salvo poi passare alla squadra di Lorella Cuccarini a causa di discussioni con il professore.

Maria De Filippi

Nella puntata domenicale del talent di Maria De Filippi dell’8 dicembre 2024, ecco quindi l’addio al programma. Diego, infatti, è stato eliminato dopo aver provato a giocarsi le sue carte nella sfida che lo attendeva. Dalla maglia rossa all’uscita della scuola, quindi, il passo è stato breve.

La fidanzata sbotta sui social

A seguito dell’eliminazione di Diego, la sua fidanzata, Camilla De Pandis, non ha trattenuto la rabbia e l’amarezza per l’accaduto e sui social, come riportato da Novella 2000, ha tenuto a parlare dando la sua versione dei fatti e attaccando, in parte, il programma: “Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini“.

A questo punto staremo a vedere se Lazzari vorrà fare come la sua dolce metà e dire qualcosa riguardo l’uscita dalla scuola arrivata anticipatamente rispetto alle iniziali previsioni. Il ragazzo, vista anche la sua fama da tiktoker e youtuber, sembrava poter avere i favori del pronostico anche nell’ottica del Serale e di una ipotetica vittoria, cosa che, invece, non è accaduta.