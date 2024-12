Vladimir Luxuria investita: “Mi è successo anche questo”

Brutto momento per Vladimir Luxuria che sui social ha raccontato di essere stata investita sulle strisce pedonali. Ecco come sta.

Incidente per Vladimir Luxuria che ha raccontato di essere stata investita a Roma. Attraverso un filmato condiviso sui social, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto rendere partecipi i suoi fan di quanto subito e lanciare un monito importante a proposito della sicurezza stradale sia per quanto riguarda chi guida certi mezzi e chi, invece, è solo passante.

Vladimir Luxuria investita: cosa è successo

“Devo avere un angelo custode in cielo che mi protegge”, ha esordito Vladimir Luxuria su Instagram in post con tanto di video. “Dopo il ritrovamento del mio protafoglio rubato mi è successo anche questo…”.

Vladimir Luxuria

“Ieri sera ero nel mio quartiere Pigneto, stavo attraversando la strada su Via L’Aquila, sulle strisce pedonali e a un certo punto un motorino ha sorpassato, sulla doppia striscia continua, tutte le auto in coda e mi ha investita sulle strisce pedonali“, ha detto.

“Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Mi sono però molto arrabbiata. Se ci fosse stato un bambino al posto mio, le cose sarebbero state molto più gravi. Ho preso la targa di questa moto, inizialmente volevo denunciarlo ed ero molto arrabbiata”.

Il monito sulla sicurezza

Luxuria ha proseguito poi nel suo filmato su Instagram: “Avevo l’adrenalina a mille perché mi sono vista questo motorino addosso. Poi questo ragazzo mi ha detto che era stanco, che è un padre di famiglia”.

Da qui la decisione di non passare alla denuncia: “Lo lascio stare, non faccio denunce anche perché non mi sono fatta niente. Ma voglio approfittarne per dire ai motociclisti romani e non, a chi porta i monopattini etc. di fare attenzione perché una distrazione o una stanchezza a volte può causare dei danni. Va bene? Un abbraccio a tutti”,