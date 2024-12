Il dramma di Arianna David: “Ossa rotte a causa del mio ex”

Una relazione tossica che ha portato anche a conseguenze fisiche: il racconto terribile di quanto vissuto da Arianna David.

Ospite di ‘Storie italiane’ con Eleonora Daniele, Arianna David ha raccontato alcuni aspetti della sua vita che erano rimasti fino ad oggi nascosti. In particolare, l’ex Miss ha spiegato di aver vissuto una terribile relazione tossica che l’ha portata persino a subire violenze fisiche con gravissime conseguenze. Anche oggi, al netto del momento superato, la donna starebbe vivendo gli effetti di quanto subito.

Arianna David, la relazione tossica vissuta

A ‘Storie italiane’ si stava parlando di alcune relazioni tossiche anche tra personaggi noti come per esempio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ma pure l’ex coppia Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. In questo senso Arianna David ha spiegato: “Io ci sono passata… Ci sono persone bipolari che davanti ti fanno vedere che sono degli angeli e dietro sono dei demoni. Attenzione!”.

“Appena tornata a vivere a Roma ho conosciuto un ragazzo che ho frequentato alcuni mesi e da lì è sfociata tutta la sua follia”, ha rivalto l’ex Miss raccontando la sua relazione tossica.

“Io non ne volevo più sapere, lui ha iniziato a stalkerizzarmi, ma a me ha fatto proprio male fisicamente. Ci ho preso proprio botte fisiche, lividi, ossa rotte, ha provato a investirmi con la macchina per strada”.

La denuncia e gli effetti successivi

La David ha raccontato a ‘Storie italiane‘ di aver denunciato quanto subito: “Ho denunciato, certo, e l’hanno arrestato, ma a fare questa cosa ci sono arrivata dopo 3 anni, ero perseguitata. Andai a fare la denuncia mettendomi una parrucca in testa quella mattina, con l’ansia di essere seguita da lui, perché ce lo avevo fisso sotto casa”.

“Sono passati diversi anni, io sto benissimo, ma credimi, mi devo ancora riprendere, qualsiasi cosa sento, qualsiasi cosa vedo, ho un’ansia che va curata. Questa ansia prima non l’avevo, è difficile riprendersi. Bisogna andare a vedere nelle famiglie di origine di queste persone, sia uomini che donne. La maggior parte di queste personalità distorte vengono da famiglie disfunzionali”.