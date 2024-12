Chiara Ferragni chatta con Leone su WhatsApp: “Diventa grande…”

Il piccolo Leone sta crescendo e mamma Chiara Ferragni ne è estremamente orgogliosa. Ecco la chat tenerissima madre-figlio.

Ha scelto di pubblicare una chat WhatsApp molto carina Chiara Ferragni per far vedere i progressi di Leone e soprattutto la sua crescita. Il primogenito della bella imprenditrice digitale, infatti, a quanto pare usa il telefono per parlare con sua madre e per informarla anche di come stia la piccolina di casa, la sorellina Vittoria.

Chiara Ferragni, la chat con Leone

“Il mio bambino sta diventando grande”. Sono queste le parole scritte da Chiara Ferragni sotto al nuovo post che ha pubblicato su Instagram. La foto condivisa, in realtà, è uno screenshot di una chat WhatsApp tra lei e il figlio Leone…

Chiara Ferragni

In particolare, il primogenito della Ferragni le ha comunciato di essere arrivato in albergo – non specificando il luogo in cui si trova – e che la sua sorellina Vittoria sta dormendo.

Sempre nella conversazione mostrata, si è vista anche la risposta della Ferragni che ha scritto al figlio: “Ciao amore mio! Mi mancate”.

Non è dato sapere, ad oggi, dove si possano trovare i due bambini ma è plausibile che i piccoli possano essere con papà Fedez in quanto lo stesso rapper ha da poco fatto vedere l’ala di un aereo facendo pensare che appunto stesse tornando in zona per stare i figli.

La lettera e l’esperienza vissuta

Per Chiara Ferragni sembra essere un bel periodo di “rinascita”. Solamente pochi giorni fa, infatti, di ritorno dal viaggio con i figli in Lapponia, aveva scritto una bellissima dedica alla vita sottolineando alcune cose molto belle: “Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”