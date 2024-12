“L’esperienza più pura e trasformativa”: Chiara Ferragni si confessa

Dopo il viaggio in Lapponia con i figli, Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha parlato di quanto vissuto e le sue grandi emozioni.

Il viaggio con Leone e Vittoria in Lapponia, con tanto di visita a Babbo Natale, sembra aver dato qualcosa di magico alla testa e al cuore di Chiara Ferragni. A raccontare tutte le sue emozioni è stata la diretta interessata con una dedica sui social ai suoi piccoli e, in generale, anche alla vita e alla sua immensa fortuna.

Le emozioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dalla Lapponia dove era partita insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria, per far vivere loro un’esperienza magica con Babbo Natale.

Quello che forse l’imprenditrice digitale non si sarebbe aspettata, era di poter tornare in Italia cambiata…

“Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre”, ha esordito la donna in un post su Instagram.

Chiara Ferragni

“Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”, ha proseguito.

E ancora: “Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare. Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”.

Le reazioni

Le parole della Ferragni sono state accolte in modo molto positivo dai suoi fan. In tanti hanno voluto mandare un messaggio d’affetto e sostegno alla donna rivivendo anche in alcune loro situazioni personali. “Cara Chiara, ti abbraccerei se potessi… anni di tempeste, di dolore, e l’unica oasi di pace è sempre stata mio figlio. Resisti, Chiara, resisti”, ha detto un utente.

“Questa è la vera Chiara, quella che noi vogliamo”, ha detto. “Una donna in carriera e una brava mamma. Siamo con te Chia”, ha scritto un altro seguace.