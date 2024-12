GF, Jessica Morlacchi gelosa di Helena e Luca: “Sta esagerando”

Curioso triangolo al Grande Fratello che vede protagonista Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Luca Calvani.

Un insolito triangolo sta facendo parlare al Grande Fratello. Si tratta di quello “nato” tra Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Helena Prestes. I primi due si erano avvicinati con un rapporto molto speciale che, però, ultimamente è andato a diminuire anche per la vicinanza tra l’uomo e la Prestes. Una situazione che Jessica non ha gradito…

GF, Jessica Morlacchi gelosa di Luca e Helena

Da tempo è noto come Jessica Morlacchi si sia molto avvicinata a Luca Calvani. I due avevano instaurato un bellissimo rapporto tanto da portare la donna a lasciarsi andare a delle curiose affermazioni al netto del fidanzamento dell’uomo con un’altra persona.

Adesso, la situazione sembra essere cambiata con la cantante che sta avendo comportamenti di gelosia per il feeling tra Luca e Helena.

La Prestes ha parlato con Luca come spesso sta accadendo ultimamente salvo poi seguirlo anche all’interno della Casa. Questa situazione ha scatenato la gelosia di Jessica che si è sfogata con le Non è la Rai facendo partire una serie di reazioni da parte dei telespettatori del GF.

“Ma per me non è normale che la Morlacchi faccia così”, “Ma perché Jessica è gelosa? Si è dimenticata del compagno di Luca?”, si legge sul web. “Sta esagerando dai”.

I sentimenti verso Luca

Solamente poche settimane fa, la Morlacchi aveva provato a spiegare nel corso della diretta del GF i suoi sentimenti d’affetto per Luca: “Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo. Sono folle di cose bellissime, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cosa è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio”.

Adesso, il fatto che Calvani possa aver creato un certo feeling anche con Helena proprio non va a genio a Jessica.