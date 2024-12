Bianca Balti: “Il bello di avere la testa rasata”, la gag… dal barbiere

Sta portando avanti la sua battaglia contro il tumore Bianca Balti e lo sta facendo cercando sempre di avere il sorriso…

L’ironia, la solarità e la condivisione. Bianca Balti sta portando avanti la battaglia contro il tumore a testa alta e si sta aiutando con i suoi fan che la sostengono ogni giorno. Ecco perché è la stessa super modella a continuare con questo mood dando vita a simpatiche gag. L’ultima è arrivata… dal barbiere dove la donna ha scelto di farsi dare una sistematina alla testa, ora priva di capelli.

Bianca Balti, la gag dal barbiere

Dopo aver indossato per qualche ora una parrucca, probabilmente per un evento o una pubblicità, Bianca Balti ha deciso di rimanere al naturale rasandosi totalmente i capelli che, purtroppo, stanno subendo i naturali effetti della chemioterapia.

Non per questo, però, la donna ha perso il sorriso. Anzi…

Bianca Balti

Attraverso alcune stories sui social, la modella si è fatta vedere dal barbiere intenta a darsi una sistemata. “Il bello di avere la testa rasata“, ha detto la donna facendo intendere di essere soddisfatta del lavoro del barbiere.

Nei contenuti condivisi, ecco foto e video che la ritraggono mentre si fa insaponare la testa con l’apposito pennello e poi rasare piano piano.

Il paragone simpatico

Un qualcosa di simile, la bella Bianca lo aveva già fatto scatenando grande ilarità e stima da parte dei suoi fan. Infatti, qualche giorno fa, la donna si era paragonata, proprio in relazione al fatto di essere con la testa completamente rasata, ad un gatto, quello senza peli. “Non sembro quel gatto nudo?“, aveva detto facendo riferimento alla famosa razza di felino la cui primaria caratteristica è quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello.

Insomma, la lotta contro la malattia continua ma affrontandola in questo modo, certamente le possibilità di successo sembrano maggiori.