Bianca Balti cambia look e si mostra con la parrucca dopo la chemio

La super modella Bianca Balti ha scelto di cambiare look e di optare per una parrucca dopo essersi rasata i capelli causa chemioterapia.

Il segnale vuole essere sempre lo stesso: reagire davanti a tutto e tutti. E così Bianca Balti ha deciso, dopo essersi mostrata nelle scorse settimane con i capelli rasati a zero a seguito delle chemio per il tumore ovarico, di cambiare ancora una volta look optando, questa volta, per una parrucca decisamente particolare.

Bianca Balti si mostra con la parrucca: il video

Sta raccontando la sua battaglia con il tumore ovarico e la chemioterapia a tutti i suoi seguaci e per questa ragione, Bianca Balti ha deciso di far vedere anche il recente step di tutta questa situazione. Quale? La super modella, dopo essersi rasata a zero nei giorni scorsi, ha cambiato look optando, questa volta, per una parrucca…

Bianca Balti

La bellissima Bianca ha sfoggiato la nuova parrucca che indosserà nelle prossime settimane, in attesa che i capelli tornino a crescere.

La donna è fatta fare su misura da Maurice Neuhaus, una star del settore, una parruca su misura ad hoc per lei. Il risultato? Stile simile a quello che l’ha caratterizzata negli ultimi anni con una lunga chioma con riga in mezzo.

Su TikTok e Instagram anche il video che ha suscitato tantissimi commenti e reazioni.

Il percorso di cura

La situazione di salute della Balti sembra essere sotto controllo ma sempre piuttosto delicata. Il percorso della modella verso la guarigione è ancora lungo e a confermarlo era stata proprio lei qualche giorno fa. Ad oggi, infatti, dopo essersi sottoposta alle prime due sessioni di chemioterapia, Bianca ha comunicato ai suoi fan su Instagram di aver bisogno di ancora quattro sessioni: “Meno due chemio. Ne mancano solo quattro”. Queste erano state le sue parole raccontando la sua lotta.