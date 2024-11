Polemica ad Amici: Rudy Zerbi ha un copione? Il foglio con i commenti scatena la polemica sui social. Cos’è successo.

Nell’ultima puntata di Amici 24, Rudy Zerbi ha suscitato una discussione sui social dopo che è stato visto con un foglio scritto tra le mani mentre commentava una performance. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che si trattasse di un copione, ma qual è la verità? Ecco cosa è successo realmente e perché non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Il momento incriminato: il foglio di Rudy Zerbi

Durante l’episodio del 10 novembre 2024, i telespettatori hanno notato che Rudy Zerbi aveva tra le mani un foglio scritto che conteneva alcune note e giudizi sul cantante TrigNo.

Questo dettaglio ha scatenato un’ondata di polemiche online, con molti che hanno messo in dubbio la spontaneità del commento di Zerbi. Sul web sono arrivati molti sospetti degli utenti che hanno pensato che fosse tutto parte di un copione. Tuttavia, la verità dietro il foglio è ben diversa.

Rudy Zerbi

Infatti, il foglio che Rudy Zerbi aveva in mano non era affatto un copione, ma semplicemente un promemoria. Ogni insegnante di Amici 24 ha la possibilità di seguire le prove degli allievi nei giorni precedenti la puntata e prendere appunti sul loro progresso. Questi appunti, come nel caso di Zerbi, possono essere utilizzati per ricordare dettagli sulle esibizioni e i giudizi da esprimere in diretta.

I chiarimenti sul malinteso

Come spiega Maria De Filippi, tutti i docenti di Amici 24 assistono alle prove dei concorrenti prima delle puntate ufficiali. Questo consente loro di prepararsi e formulare un primo giudizio che può essere confermato o modificato durante la trasmissione.

Il foglio di Zerbi, dunque, era un mezzo per annotare il suo pensiero e verificare se il suo giudizio fosse coerente con quanto visto durante la puntata in diretta.

La polemica che è emersa sui social è stata prontamente smentita. In effetti, la stessa Maria De Filippi è informata sui voti e giudizi dei professori, il che conferma che la polemica non ha fondamento.