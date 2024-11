Bianca Guaccero interviene nella lite Mariotto-Pernice: il commento con stile

Ha provato a metterci una pezza a modo suo Bianca Guaccero in merito alla lite tra Mariotto e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle.

Non solo ballo, coreografie e voti. A Ballando con le Stelle prosegue la stagione delle discussioni tra giudici e concorrenti. Quest’anno anche tra giudici e… professionisti. Ebbene sì, perché nel corso dell’ultima puntata, Mariotto ha avuto da ridire persino con Giovanni Pernice, ballerino in coppia con Bianca Guaccero. Proprio la donna ha provato, a modo suo, a stemperare la situazione con un commento sulla vicenda.

Bianca Guaccero, il commento alla lite Mariotto-Pernice

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, nessun concorrente, o quasi, è stato graziato dai giudici. In particolare, con sorpresa, si è generata una discussione tra Guillermo Mariotto e Giovanni Pernice, ballerino accoppiato a Bianca Guaccero.

La situazione ha rischiato di generare ma dietro le quinte, con grande capacità, è stata la conduttrice e attrice a cercare di riportare il sereno con un commento di classe.

Bianca Guaccero

La Guaccero ha preferito sorvolare sull’accaduto parlando delle sue emozioni in pista: “Benissimo, per me è stata una figata pazzesca. Ho ballato sui Nirvana…”, ha esordito la donna. “Sto pezzo, quando l’ho sentito mi sono anche agitata […]. Ed è anche uno dei brani preferiti di mia figlia Alice […]”.

E ancora: “Io personalmente sono soddisfatta del lavoro che ho fatto”. Quando poi l’argomento si è spostato su Giovanni e Mariotto, ecco le parole con stile: “Mi dispiace per Giovanni che ha dovuto battibeccare con Mariotto, ma come sempre ci diciamo, questi sono momenti in cui veniamo spronati a creare qualcosa di diverso che magari possa accontentare anche lui”.

Cosa è successo tra Mariotto e Pernice

Le parole della Guaccero, come anticipato, sono arrivati dopo un commento, al limite, di Mariotto verso Pernice e la sua coreografia. “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace”, le parole del giudice che hanno portato alla reazione del professionista.

Pernice, infatti, ha detto con grande fastidio: “Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un’offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos’è”. Staremo a vedere se la prossima settimana ci potrà essere “la pace”.