Una storia social decisamente pungente sembra poter essere indirizzata da Fedez a Chiara Ferragni e al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.

Dopo aver trovato l’accordo per il divorzio, Fedez e Chiara Ferragni sembra possano riprendere le loro vite. In realtà, entrambi lo hanno già fatta con annesse storie d’amore o presunte tali. In questo senso, un messaggio del rapper di queste ore pare poter essere una frecciatina all’ex e al suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

Fedez, frecciata a Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera?

In queste ore ha destato particolare curiosità un messaggio social di Fedez che è parso avere in destinatario piuttosto evidente: Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, sembra aver voluto lanciare una stoccata alla sua ex e al suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

Cosa ha scritto Federico? Ha citato alcuni versi di una canzone che fanno riferimento al denaro…

Il rapper, come detto, ha condiviso il testo di ‘Pensavo fosse amore e invece…’, dove tra i vari passaggi c’è anche la frase “Non so se mi rifiuti per i miei Gucci tarocchi o perché il mio conto in banca non mi risalta gli occhi“.

Proprio questa è stata la parte che Fedez ha condiviso nelle sue stories Instagram dando l’idea di voler pungere la Ferragni e la sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Sarà davvero così? Probabile che il diretto interessato possa dare più avanti delle delucidazioni.

L’accordo di divorzio tra i Ferragnez

Intanto la situazione tra Federico e Chiara a proposito del divorzio e della gestione dei figli sembra essere arrivata ad un punto importante con i due che avrebbero trovato l’accordo.

Da quanto è filtrato, Fedez dovrà pagare gli studi dei suoi figli, quindi le rette della scuola privata e le varie spese di libri e cartoleria. L’affidamento, invece, sarà paratitetico e i due bambini. Nella nota diffusa dai legali delle parti si legge che Leone e Vittoria “staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”.