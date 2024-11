Chiara Ferragni e Fedez hanno (finalmente) raggiunto un accordo sui figli: il rapper vince la guerra. Ecco cosa prevede.

La coppia più famosa d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez, ha raggiunto un accordo per la separazione. Come riportato dal Corriere della Sera, i due hanno deciso di non procedere con un assegno di mantenimento per i figli, Leone e Vittoria. Nonostante una presunta richiesta iniziale della Ferragni per un contributo di circa 20.000 euro mensili, Fedez ha sostenuto che la famosa imprenditrice digitale sia in grado di provvedere da sola ai bisogni dei figli grazie al proprio ingente patrimonio. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Fedez: spese scolastiche a carico del rapper

L’accordo raggiunto tra i “Ferragnez” stabilisce che Fedez coprirà le spese scolastiche dei figli, che frequentano una scuola privata di alto livello a Milano, con rette annuali superiori ai 20.000 euro.

L’affidamento dei figli, inoltre, sarà congiunto: Leone e Vittoria trascorreranno tempo sia con il padre che con la madre, seguendo un calendario che riflette una condivisione equilibrata.

Fedez e Chiara Ferragni

Un altro punto cruciale dell’accordo riguarda la gestione della presenza social dei bambini. Stando alle dichiarazioni dell’avvocata di Ferragni, Daniela Missaglia, entrambe le parti hanno accolto la linea proposta dal Garante della Privacy, che impone un controllo rigoroso sull’esposizione dei minori online.

La fine dei Ferragnez sotto i riflettori

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è un altro capitolo della storia tra l’influencer e il rapper, la cui storia d’amore, iniziata nel 2016, è stata sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Dai tempi di “Vorrei ma non posto” a “Sexy Shop“, la coppia ha raccontato pubblicamente la propria evoluzione personale e professionale.

Ora, con l’accordo di separazione definito, entrambi sono pronti a intraprendere nuovi percorsi, continuando a condividere una genitorialità responsabile e moderna per Leone e Vittoria.

Intanto Chiara Ferragni è pronta a voltare pagina con un nuovo amore.