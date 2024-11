L’attore Francesco Arca a Domenica In parla della tragica perdita del padre durante una battuta di caccia: “Aspetto ancora la verità”.

Il famoso attore italiano Francesco Arca ha condiviso uno dei momenti più dolorosi della sua vita durante un’intervista a Domenica In. Arca ha raccontato della tragica scomparsa di suo padre, morto durante una battuta di caccia il 23 dicembre 1995, quando lui aveva solo 16 anni. Un’esperienza che, come ha sottolineato l’attore, ha segnato profondamente la sua vita e la sua crescita personale. Eppure c’è un dettaglio che continua a non convincere l’attore nonostante siano passati quasi 30 anni dal tragico episodio.

Francesco Arca: il dolore per la perdita prematura del padre

Nell’intervista, Arca ha ricordato il legame intenso che lo univa al padre, un militare spesso lontano da casa per motivi di servizio.

La distanza aveva rafforzato l’amore di Francesco per la figura paterna, spingendolo ad apprezzare ogni momento passato insieme. “La fisicità era importantissima per me – ha spiegato l’attore – lo abbracciavo tanto e lo amavo pazzamente” Questa connessione profonda rende ancora più straziante il ricordo di quella tragica giornata.

Il padre di Arca perse la vita in circostanze misteriose durante una battuta di caccia. La versione ufficiale suggerisce che si sia trattato di un incidente, ma Francesco ha ammesso di non aver mai accettato del tutto questa spiegazione. “Sembra sia partito un colpo. Sono passati tanti anni. Aveva la mia età, 45 anni” ha raccontato.

“Sono ancora alla fermata di un treno chiamato verità – ha dichiarato – spero prima o poi che arrivi“.

Un dolore ancora vivo dopo molti anni

Anche dopo quasi trent’anni, Francesco Arca non ha mai smesso di cercare risposte. Per mantenere vivo il ricordo del padre, ha raccontato di aver acquistato una bottiglia del dopobarba che suo padre usava.

Nel suo libro, intitolato Basta che torni, Arca ha deciso di raccontare il dramma vissuto in gioventù. “Scrivere il libro è stato un modo per fare pace con questa ferita” ha detto.

Francesco Arca, oggi padre di due figli, ha raccontato di voler trasmettere loro gli stessi valori ricevuti dal padre, anche se troppo presto.