L’ex vincitore di Amici, Gabriele Esposito, si sposa. Il ballerino condivide la romantica proposta di matrimonio.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2015, Gabriele Esposito, pronto a convolare a nozze con il suo compagno. Il ballerino ha condiviso il romantico momento della proposta di matrimonio con i suoi fan.

Dopo quattro anni di relazione, il ballerino e Andrea Pappalettera sono pronti a fare il grande passo. Scopriamo i dettagli della proposta.

Gabriele Esposito si sposa: la romantica proposta

Pappalettera ha deciso di fare il grande passo durante una romantica vacanza alle Maldive, sorprendendo Gabriele Esposito con una proposta indimenticabile.

Il video della proposta, condiviso da Andrea Pappalettera, ha emozionato i fan del ballerino.

Il luogo scelto per la proposta non poteva essere più romantico: le Maldive, con le sue spiagge paradisiache e il tramonto mozzafiato.

Andrea ha voluto rendere il momento davvero speciale scrivendo “Mi sposi?” sulla sabbia.

Il ballerino ha subito accettato con entusiasmo, visibilmente emozionato dalla sorpresa. Il video della proposta ha ricevuto migliaia di like e commenti di auguri e congratulazioni da parte dei fan e degli amici della coppia.

La storia d’amore tra Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera

La storia d’amore tra Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera è iniziata nel 2020, in un momento di incertezza e isolamento per molti, durante il lockdown.

Da allora, la coppia è diventata inseparabile e ha condiviso molti momenti importanti sui social, documentando viaggi, anniversari e festeggiamenti.

Lo scorso agosto hanno festeggiato il loro quarto anniversario, un traguardo che hanno celebrato con scatti romantici su Instagram.

L’anno scorso il ballerino ha presentato il suo compagno alla famiglia, a riprova della profondità del loro legame.

Ora che la proposta è stata ufficializzata, i fan della coppia sono in attesa di ulteriori dettagli sul matrimonio. Anche se la data non è ancora stata annunciata, è chiaro che Esposito e Pappalettera stanno già sognando il giorno in cui si scambieranno i voti.