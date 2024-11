Primi annunci in vista di Sanremo 2025: Carlo Conti ha sorpreso tutti comunicato una bellissima notizia che riguarda Alessandro Cattelan.

Manca ancora diverso tempo alla tanto attesa edizione 2025 del Festival di Sanremo ma Carlo Conti, presentatore della kermesse musicale, ha già dato inizio agli annunci. A sorpresa, infatti, nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, ecco la comunicazione che riguarda Alessandro Cattelan, già conduttore appunto della sezione dedicata ai giovani talenti.

Sanremo 2025: Carlo Conti, l’annuncio su Alessandro Cattelan

Ha scelto un modo tutto suo per dare un annuncio speciale e sorprendere persino il diretto interessato. Stiamo parlando di Carlo Conti che, a margine della conferenza stampa di Sanremo Giovani, ha comunicato che Alessandro Cattelan co-condurrà la finale dei big, ovvero la serata conclusiva della prossima kermesse musicale dell’Ariston.

Alessandro Cattelan

Rivolgendosi direttamente a Cattelan, Conti ha scherzato: “Quest’anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrei niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del festival”.

Insomma, un annuncio ad effetto che ha sorpreso tutti i protagonisti presenti alla conferenza stampa e che ha indubbiamente fatto felice Cattelan e i suoi ammiratori.

Gli altri rumors su Sanremo 2025

Detto di Cattelan alla co-conduzione della finale di Sanremo 2025, nelle scorse ore Carlo Conti aveva fatto sapere ulteriori novità andando a spegnere qualche rumors di troppo che era trapelato sulla possibile partecipazione alla kermesse musicale anche di Barbara D’Urso.

Infatti, come riportato da Novella 2000, il conduttore del Festival ha smentito la presenza di Carmelita all’Ariston. “Barbara D’Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”, erano state le parole del direttore di Novella 2000 sulla vicenda.