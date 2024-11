“Sonia Bruganelli spende i soldi di Bonolis”: interviene Rita Dalla Chiesa

Ulteriori risvolti dopo le polemiche a Ballando con le Stelle sul denaro e i soldi di Sonia Bruganelli: arriva il commento di Rita Dalla Chiesa.

Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, sono state tantissime le polemiche che si sono innescate. Una di queste è stata relativa a Sonia Bruganelli e a questioni di denaro. In questo senso, rispondendo ad un commento sui social, ecco arrivare la difesa particolare di Rita Dalla Chiesa che si è schierata con l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e i soldi di Bonolis: parla Rita Dalla Chiesa

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha visto diversi concorrenti essere impegnati in alcune diatribe con i giudici. Tra questi anche Sonia Bruganelli che ha fatto i conti con Selvaggia Lucarelli. In questo senso, anche via social si è scatenata una tempesta tra utenti che ha visto l’intervento di Rita Dalla Chiesa, in difesa della Bruganelli…

Rita Dalla Chiesa

Il nocciolo della questione ere relativamente ai soldi ed in particolare quelli di cui ha fatto e farebbe uso la bella Sonia. Su Facebook, commentando un post di Davide Maggio, un utente ha scritto: “”Non ha mai lavorato, i soldi li spende e basta, quelli di Bonolis ovviamente”.

Queste parole hanno visto l’intervento di Rita Dalla Chiesa (o da quello che sembra risultare il suo profilo Facebook) che si è schierata con Sonia: “La conosco da quando era ragazzina. Ha sempre lavorato moltissimo, non è mai andata a caccia di fidanzati famosi o ricchi. Le è capitato, a un certo punto della sua vita, di incontrare Bonolis. Si sono innamorati e si sono sposati. Vogliamo fargliene una colpa?“.

La lite Bruganelli-Selvaggia Lucarelli

Il commento tra la Dalla Chiesa e l’utente è arrivato a seguito di quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando. In quella occasione, erano state scintille tra la Lucarelli e la Bruganelli appunto. Quest’ultima aveva mess in evidenza come la giornalista avesse creato una newsletter a pagamento per i lettori e aveva generato la reazione della diretta interessata. Qui, la penna graffiante aveva appunto fatto riferimento agli ex fidanzati e mariti ricchi avuti dalla Bruganelli con chiaro riferimento anche a Bonolis.