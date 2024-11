Samantha De Grenet scoppia in lacrime: il motivo è speciale…

Momento di grande emozione per Samantha De Grenet che nelle scorse ore ha vissuto qualcosa di davvero speciale con i suoi cari.

Circondata dall’affetto dei suoi cari e da tantissimi amici e amiche. Samantha De Grenet non si aspettava di ricevere tutto questo per il suo 54esimo compleanno e, invece, eccola emozionarsi per una bellissima festa a sorpresa a lei dedicata. Sui social, diversi scatti della nottata che hanno visto la showgirl protagonista.

L’emozione di Samantha De Grenet per la festa di compleanno

Sono state ore davvero bellissime per Samantha De Grenet che si è trovata a vivere una festa di compleanno a sorpresa molto intensa e spettacolare circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici.

Ad organizzare il party sembra essere stato suo figlio Brando che ha chiamato tutte le persone care alla mamma per rendere il momento davvero magico.

Samantha De Grenet

Attraverso una serie di stories su Instagram, pubblicate soprattutto dai presenti, ecco la bella Samantha sciogliersi praticamente in lacrime dalla gioia.

Alla festa, ecco Angela Melillo ma anche tante altre amiche a lei care, come Eleonora Daniele e non solo. “Un’amica speciale c’è sempre, puoi non vederla, non sentirla, ma sai che c’è. Sei tu Samantha. Auguri, buon compleanno!”, hanno scritto alla De Grenet su Instagram.

La gag social

Oltre alla festa, però, la diretta protagonista ha voluto condividere alcuni momenti vissuti in casa prima del party. La donna ha dato vita anche ad una simpatica gag con tanto di dolce con le candeline. In un video condiviso su Instagram, la De Grenet ha soffiato le candeline facendo finta fossero 45 anni e non 54, come invece sono. Un simpatico siparietto che ha portato i fan a farle i complimenti per l’ironia e anche per come stia portando l’età. “Ad arrivarci a 54 come te, sei bellissima”, Tanti auguri Samantha, sei unica”, si legge sotto al post.