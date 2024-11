Platinette, scintille con Selvaggia Lucarelli: tutta colpa del passato…

Un ricordo di Selvaggia Lucarelli ha generato la forte presa di posizione di Platinette. Il botta e risposta a distanza tra tv e social.

Uno scontro a distanza decisamente inatteso si è verificato in queste ore. Tutto è partito da alcune dichiarazioni a Domenica In di Selvaggia Lucarelli che, parlando con Mara Venier, ha chiamato in causa Platinette, in quanto una delle protagoniste che nella storia di Ballando con le Stelle che maggiormente le era rimasta impressa in mente, negativamente…

Platinette chiamata in causa da Selvaggia Lucarelli

Come detto, la strana diatriba tra Platinette e Selvaggia Lucarelli è iniziata nel corso di Domenica In con Mara Venier. La conduttrice, infatti, ha chiesto alla penna graffiante quale fosse stato il concorrente di Ballando con le Stelle più “difficile”. In questo senso, la Lucarelli ha risposto proprio Platinette.

Platinette

Selvaggia, infatti, ha replicato alla Zia della Tv, senza pensarci troppo: “Non mi è piaciuta Platinette che è stata molto dura, poco autoironica. Mi aspettavo un atteggiamento decisamente più divertito“. Il commento non è passato inosservato alla diretta ionteressata che ha risposto qualche ora dopo.

La replica social

Mauro Coruzzi, infatti, dal suo profilo Instagram, ha voluto far ascoltare la parte dell’intervista alla Lucarelli e replicare: “Non pensavo proprio di restare tanto nella memoria di Selvaggia Lucarelli: a 9 anni dalla mia partecipazione a Ballando con le Stelle ancora si ricorda di me e del mio modo di reagire : sì, è proprio vero, da isterica obesa quale sono, non so far fronte compostamente alle critiche e per di più non solo a quelle rivolte a me; d’altra parte non sono la sola, semmai sono una #solavera”.

Staremo a vedere se dopo questo botta e risposta ci saranno ulteriori risvolti tra le due. Siamo sicuri che, nel caso così fosse, se ne vedranno e se ne leggeranno davvero delle belle…