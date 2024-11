La Talpa, spunta il clamoroso indizio: “È lei”. La foto

Il tormentone su La Talpa e la sua identità: sui social spunta il presunto indizio. Ecco le foto di un tatuaggio…

C’è grande fermento per l’evoluzione del nuovo reality di Mediaset, La Talpa. Dopo la prima puntata sono tantissimi i rumors che riguardano l’identità del concorrente misterioso che dovrà far fallire le missioni del gruppo. Sui social sarebbe spuntato un indizio su Elisa Di Francisca a seguito di alcune foto che riguardano un suo tatuaggio.

Elisa Di Francisca è La Talpa? L’indizio

In attesa di avere ulteriori informazioni e dettagli su chi potrebbe essere La Talpa, il popolo del web sembra aver orientato le proprie opinioni su Elisa Di Francisca. In questo senso, sui social sarebbero spuntate delle foto che sembrano poter dare qualche indizio a tal proposito…

Elisa Di Francisca

Su X in modo particolare, diversi utenti hanno diffuso diversi post con annesse foto relative ad un tatuaggio della Di Francisca che potrebbe far pensare a lei come La Talpa.

Il tatuaggio in questione è presente sul corpo della donna da tempo ma potrebbe essere stato un motivo in più da parte della produzione per sceglierla per questo ruolo.

“Per me è lei e il tatuaggio lo conferma”, si legge in alcuni post su X. “Avete visto il tatuaggio? Per me è Elisa la talpa”.

Solo io noto una certa somiglianza tra il tatuaggio di Elisa di Francisca e il logo de #LaTalpa ? pic.twitter.com/4xoF0IyDVv — TRASHENDENTALE (@thefelicihaus) November 11, 2024

su tiktok stanno dicendo che la talpa è elisa di francisca per via del suo tatuaggio e in effetti avrebbe molto senso… pic.twitter.com/5ujcbuNlP9 — champagnepapi (@saccentexx2) November 10, 2024

Le parole della prima eliminata

Al momento non ci sono ovviamente conferme sull’identità della talpa e tantomeno sui rumors relativi alla Di Francisca, ma la prima eliminata dal reality, Ludovica Frasca, la pensa diversamente: “Lucilla non me la conta giusta!”, ha esordito la ragazza parlando a Mediaset Infinity. “Poi se avrò ragione verrò da voi e vi dirò potevo vincere e invece sono uscita per prima. Gilles? Lui è onesto, ma potrebbe essere un colpo di scena”, aveva proseguito l’ex Velina. Staremo a vedere chi avrà avuto ragione alla fine dello show.