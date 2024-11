Protagonista di 48 ore vissute con Le Iene e Nicolo De Devitiis, ecco la curiosa gigantesca cabina armadio di Gigi D’Alessio.

A Le Iene, Nicolo De Devitiis è stato protagonista di 48 ore in compagnia di Gigi D’Alessio. Nello speciale di Italia Uno con il cantante napoletano, ecco la iena far scoprire al pubblico di Mediaset tantissimi lati inediti dell’artista compresa una impressionante cabina armadio che ha lasciato tutti a bocca aperta…

Gigi D’Alessio a Le Iene con Nicolo De Devitiis

Nell’ultimo speciale de Le Iene andato in onda su Italia Uno, ecco Nicolo De Devitiis trascorrere 48 ore insieme al mitico Gigi D’Alessio. La iena ha vissuto con il noto cantante alcuni dei momenti cruciali della giornata dell’artista.

Dal risveglio in casa ad un concerto fino ad alcune tappe di normale quotidianità tra caffè e acquisti vari.

Gigi D’Alessio

Tra i momenti di maggiore emozione delle 48 ore vissute con D’Alessio, senza dubbio le sue parole sui figli: “I figli? Mi sento in colpa perché sto lontano da loro. Non è che non ho dedicato del tempo ai miei figli perché me lo sono dedicato io: se c’è una cosa che posso dire è che non mi sono mai dedicato del tempo. Lo sanno anche loro, ma sono contento

La maxi cabina armadio e il vizio

Durante la puntata de Le Iene, però, sono stati svelati anche altri dettagli sul cantante. In particolare l’unico “lusso” che si concede sempre, quello dei calzini, o meglio, dei fantasmini. “Ne compro tanti. Mi piace sempre mettere i calzini nuovi, è una malattia. Li uso non più di due volte, è il lusso che mi permetto”, ha detto D’Alessio prima di andare proprio con la iena a comprarseli.

Altra curiosità è relativa alla sua grandissima cabina armadio in casa: “Ma sembra un negozio”, si sente dire da De Devitiis. “Organizza tutto in scala cromatica”, ha continuato ancora la iena spiegando i dettagli della zona della casa del cantante che va decisamente orgoglioso di questo “angolo” immenso.