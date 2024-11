L’ex gieffino Daniele Dal Moro ha raccontato un episodio davvero estremo che lo ha visto protagonista in treno con degli extracomunitari.

Nel corso di una diretta su Twitch Tv, Daniele Dal Moro, ex concorrente anche del Grande Fratello, si è reso protagonista di un racconto davvero estremo che lo ha visto protagonista di una aggressione in treno ai danni di alcuni passeggeri. Sebbene le intenzioni, apparentemente, fossero buone, il gesto resta decisamente discutibile.

Daniele Dal Moro e l’aggressione in treno

Durante una diretta live su Twitch Tv con Edoardo Donnamaria e Andrea Damante, Daniele Dal Moro ha raccontato un episodio controverso che lo ha visto protagonista sul treno.

L’ex gieffe ha usato la forza contro alcuni passeggeri che, senza biglietto, non volevano scendere dal mezzo. “Ero inca***to nero. C’erano 4-5 extracomunitari ai quali, per carità, voglio anche bene basta che non mi cag**o la min**a. Succede che il controllore gli chiede di scendere perché non hanno il biglietto. Il treno si ferma, la gente comincia a borbottare. Passano 10 minuti, poi un quarto d’ora, a una certa mi sono rotto il ca***”, ha spiegato Dal Moro.

Daniele Dal Moro

A quel punto, il ragazzo ha deciso di fare da sé: “Mi sono alzato e c’erano il controllore, gli sbirri, la polizia e gli chiedo ‘Oh, ma ce la facciamo?’. Praticamente, 4 erano scesi e 2 non volevano scendere. Quando ho chiesto ai presenti, mi hanno risposto che stavano lavorando ma è toccato a me lavorare”.

In questo senso Daniele ha fatto il giro scendendo dal treno e rientrando dal vagone di dietro e a quel punto è arrivato alle spalle di chi non voleva scendere dal mezzo. “Li ho presi da dietro, gli ho dato una stecca. Li ho buttati addosso agli sbirri e questi mi hanno detto un treno di parole e gli ho dato una pacca, tipo una doppia con le mani aperte, li ho buttati lunghi distesi. Ho guardato il capotreno e gli ho detto ‘Monta su e andiamo fuori dai cogl**i’”, ha detto.

Le reazioni dei passaggeri

Il racconto di Dal Moro è poi proseguito con le reazioni dei presenti in treno: “Il capotreno è salito, ha fatto ripartire il treno e quando sono tornato a sedermi c’era tutta la gente che applaudiva”.

Le parole del ragazzo, decisamente controverse, hanno generato la reazione di Donnamaria e Damante: “Questo è Daniele. Ci dissociamo ma ci associamo allo stesso tempo. È giusto perché c’è gente che deve andare a lavorare”.