Sophia Berto vuota il sacco: tutto sulla storia con il figlio di Bruganelli e Bonolis

Un nuovo amore a Ballando con le Stelle? Tutta la verità sul presunto flirt tra Sophia Berto e il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Si sono scatenati i rumors relativi ad una presunta storia d’amore tra il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Davide Bonolis, e la professionista di ballo a Ballando con le Stelle, Sophia Berto. Ma come stanno veramente le cose? Dopo una foto diventata virale dei due, ecco la ragazza dire la sua verità nel corso de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo.

Sophia Berto, la verità sulla storia con Davide Bonolis

Nelle scorse ore si è vociferato di una presunta liaison tra la maestra di Ballando con le Stelle Sophia Berto e il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Davide. Ma come stanno le cose? A dare la sua versione dei fatti è stata la ragazza che a ‘La Volta Buona’ ha ammesso di essere rimasta sorpresa da come la foto tra lei e il giovane sia diventata virale.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

La padrona di casa ha chiesto alla Berto: “Ma è vero che frequenti il figlio di Paolo Bonolis, Davide? Perché ho visto una foto in ascensore”. La risposta è stata criptica e imbarazzata chiedendo la pubblicità: “Questa foto l’ho messa sulle storie per gioco, ma io non ho un grande seguito su Instagram, quindi pensavo che nessuno ci avrebbe fatto caso”.

La reazione di Bruganelli-Bonolis

Il discorso nel salotto di Rai 1 è proseguito chiedendo se i genitori di Davide siano al corrente di questa situazione. “Sonia? Penso che lo sappia, lo sanno tutti“, ha ammesso Sophia facendo riferimento al fatto che quella foto in ascensore con Davide Bonolis sia diventata ormai di dominio pubblica.

E su cosa ne pensa la Bruganelli, la Berto ha aggiunto: “Dovete chiederlo a lei”. Ad ogni modo, questa presunta relazione con Davide Bonolis non la turberà in ambito lavorativo: “Il mio cuore va prima di tutto al mio lavoro”, ha detto con fermezza.