“Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle”: la mossa di Milly Carlucci

Novità in vista a Ballando con le Stelle con Elettra Lamborghini che sembra destinata allo show di Rai 1 con Milly Carlucci.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è arrivata ad una fase molto importante della gara. I ballerini si stanno sfidando e stanno crescendo a vista d’occhio. Nello show di Rai 1 con Milly Carlucci, però, si parla anche di coloro che ogni sabato si alternano “per una notte”. In questo senso sembra che Elettra Lamborghini possa presto salire sul palco…

Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle: cosa filtra

Secondo quanto si apprende da TvBlog, Milly Carlucci ha pensato a Elettra Lamborghini come prossima ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La nota ereditiera e cantante potrebbe essere la mossa della conduttrice per attirare l’attenzione dei telespettatori del progrogramma.

Elettra Lamborghini

“Dopo la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi della passata puntata, per l’ottava emissione del varietà prodotto dalla Ballandi è tempo di una ballerina per una notte. Si tratta della cantante e conduttrice Elettra Lamborghini“, si legge su TvBlog.

“Elettra è una che conosce bene il mondo della televisione italiana. E’ stata una dei coach di Voice of Italy su Rai2 nel 2019 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Giurata di Italia’s got talent su Disney +, ma anche opinionista dell’Isola dei famosi e conduttrice del varietà comico del Nove Only fun comic show”, ha continuato il media dando l’anticipazione su quello che potrebbe vedersi nella prossima puntata del programma di Rai 1.

L’attesa esibizione della ereditiera

Indubbiamente, la Lamborghini è pratica di grandi palchi per via del suo lavoro da cantante ma l’avventura a Ballando, se confermata, andrà senza dubbio a darle un qualcosa di diverso rispetto al solito.

L’artista è abbastanza abituata anche a muoversi per via delle sue canzoni, spesso coreografate, a questo punto staremo a vedere se se la caverà anche con alcuni passi di danza precisi da dover seguire per far alzare le palette col 10 da parte della giuria.