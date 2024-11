Colpo di scena al Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi non resiste più e prende una drastica decisione. Arriva il comunicato.

L’ultima edizione del Grande Fratello ha tutti gli ingredienti per tenere i telespettatori incollati al televisore: amori, tradimenti, amicizie e intrighi. Ma non tutti i concorrenti stanno amando le dinamiche che sono sono create all’interno della Casa.

Tra questi c’è Enzo Paolo Turchi, che da giorni ormai mostrava segnali di insofferenza. Il motivo? Le coppie all’interno del programma. Il coreografo ha lanciato diverse frecciatine rivolte agli inquilini, ma non ha resistito e ha preso una drastica decisione.

Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi si ritira

Con un comunicato ufficiale, la redazione del Grande Fratello ha annunciato il ritiro di Enzo Paolo Turchi dal reality.

Il post Instagram pubblicato dalla pagina ufficiale del GF ha annunciato: “Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello“.

Una decisione che da qualche giorno era nell’aria ma che si è concretizzata solamente nelle scorse ore.

Sotto il post sono arrivati centinaia di commenti da parte dei fan del programma. Molti hanno lamentato la tendenza degli ultimi anni di far uscire e rientrare dal programma i concorrenti anche senza un motivo reale. Ma quale sarà il destino di Enzo Paolo?

Grande Fratello: i motivi del ritiro

Resta il mistero sulle cause dell’uscita dal programma del famoso coreografo. Tuttavia, negli ultimi giorni Turchi aveva dichiarato di averne abbastanza delle dinamiche che si erano create all’interno della casa.

Il gieffino aveva mostrato una certa insofferenza nei confronti di Shaila e Lorenzo, la “coppia” nata nel reality. Ma non solo. Anche i due ex concorrenti di Temptation Island, Federica e Alfonso, non sono andati particolarmente a genio al coreografo.

Sarà stato questo il motivo dell’abbandono (temporaneo) di Enzo Paolo al programma? Lo scopriremo nei prossimi giorni.