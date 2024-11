Alfred, volto di Temptation Island, sbugiarla la single Sofia dopo la rottura: “Ho scoperto il suo vero lavoro solo dopo”.

Sono passati ormai mesi dalla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, ma ancora si continua a parlare di loro: le coppie nate e scoppiate nel programma.

Tra le coppie più discusse dell’ultima stagione c’è quella composta da Alfred e Anna, che alla fine del percorso si sono lasciati dopo che il fidanzato ha baciato la single Sofia. Alfred e Sofia hanno lasciato insieme il programma, lasciando intendere che tra loro stesse nascendo una storia d’amore. Eppure, le cose non sono andate esattamente così.

Temptation Island: la rottura tra Alfred e Sofia

Il flirt tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini è durato come un gatto in tangenziale. A quanto pare, il motivo della rottura sarebbero state le bugie che la tentatrice avrebbe detto ad Alfred.

Lo stesso Alfred nelle ultime ore ha rivelato dettagli inediti sulla fine del flirt. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Ekhator ha alluso a una scoperta sul lavoro di Sofia che lo avrebbe portato a chiudere la relazione, sollevando non poche curiosità tra i fan del programma.

Filippo Bisciglia

Tutto è iniziato quando un utente ha chiesto ad Alfred: “Perché non dici che lavoro fa lei realmente? Perché a Milano lo sanno tutti“. A questa domanda, Ekhator ha risposto: “Sono venuto a conoscenza di tutto, per questo ho finito la mia esperienza con lei“.

Questa dichiarazione ha lasciato intuire che dietro la rottura vi siano dettagli inediti sul lavoro della Costantini che Alfred non era a conoscenza durante la partecipazione a Temptation Island. Nonostante le allusioni, Sofia non ha ancora risposto ufficialmente alle dichiarazioni di Ekhator.

Ma non è tutto.

I finti biglietti per New York

A peggiorare la situazione, Alfred ha condiviso un altro dettaglio controverso: Sofia avrebbe mentito su un viaggio pianificato a New York.

In passato, infatti, la ragazza aveva affermato di aver acquistato dei biglietti aerei per fare questo viaggio con Alfred dopo il programma. Tuttavia, Ekhator ha pubblicato una foto su Instagram sostenendo che, dopo aver verificato con la compagnia aerea, il biglietto non è mai stato emesso.

“La compagnia mi ha detto che il biglietto non è mai stato emesso. Tra l’altro, questo non è il mio vero nome” ha scritto. Sofia risponderà alle accuse? Non ci resta che attendere per scoprirlo.