Ballando con le Stelle, spunta il flirt per il figlio di Bonolis-Bruganelli

Non solo i concorrenti: a Ballando con le Stelle pure i parenti fanno parlare. In particolare Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli.

Ballando con le Stelle fa sempre parlare. Non solo per le esibizioni dei concorrenti e le polemiche che, spesso, prendono il largo ma anche per questioni di cuore. Se in questa nuova edizione a livello sentimentale sembra che sia nata una nuova coppia, quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, lo stesso potrebbe essere avvenuto per chi non è in gara e, anzi, si trova dietro le quinte a sostenere una protagonista. Di chi stiamo parlando? Di Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, in gara appunto nello show di Rai 1, che si starebbe vedendo con una professionista…

Davide Bonolis, il presunto flirt a Ballando con le Stelle

Sembra proprio che Ballando con le Stelle sia stato galeotto. Pare che il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Davide, abbia fatto la conoscenza di Sophia Berto, ballerina professionista che lavora con Tommaso Marini.

A sganciare il possibile scoop è stato il blogger GigiGx ha condiviso su X uno scatto relativo alla presunta nuova coppia.

Nella foto in questione si vedono appunto Davide Bonolis e Sophia Berto insieme in ascensore. Nessuno scatto compromettente, sia chiaro, ma pare che tra i due possa essere in atto quantomeno una conoscenza. “Posso lanciare uno scoop per il popolo della notte? La ballerina di Tommaso Marini, Sophia, esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis”, ha scritto GigiGx in un post social.

La ballerina di Tommaso Marini, Sophia, esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Gli altri rumors sulla presunta coppia

Le parole di GigiGx, in realtà, arrivano quasi a conferma di un’altra sensazione che di recente la giudice del popolo, Rossella Erra aveva lanciato durante la scorsa puntata di Domenica In: “A Ballando c’è un’altra coppia che sta nascendo. Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e forse un parente di… La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi”.

Ad ogni modo ogni informazione a tal proposito va presa con le pinze visto che fino a poco tempo fa, si supponeva che il figlio di Bonolis e Bruganelli fosse impegnato con un’altra ragazza. Staremo a vedere cosa si scoprirà.