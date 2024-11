Il racconto di una delle protagoniste di ‘Casa a Prima Vista’: Nadia Mayer svela tutto sulla sua vita privata e non solo.

Un grande spavento ma anche tanta fiducia nel poter stare meglio. Nadia Mayer, volto diventato celebre per la trasmissione di Real Time, ‘Casa a Prima Vista‘, ha raccontato a Fanpage nel corso di una lunga intervista diversi aneddoti legati alla sua vita, privata e professionale. Focus soprattutto sulla malattia che l’ha colpita di recente che non l’ha fatta stare serena.

Nadia Mayer: la malattia e la paura

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Nadia Mayer ha raccontato subito quali siano le sue attuali condizioni di salute dopo aver affrontato la malattia: la polmonite. La donna ha spiegato: “Mi sono ripresa, ma continuo a curarmi perché il percorso è lungo e dovrò fare ancora qualche controllo. La malattia però mi ha lasciato anche qualcosa di positivo, facendomi apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate”.

Casa a prima vista

La nota agente immobiliare ha spiegato come si è accorta che qualcosa non andasse in lei: “Ho cominciato ad avere semplicemente un gran mal di testa e brividi di freddo, ma pensavo che fosse la classifica influenza stagionale. Poi però ho visto che iniziava a durarmi troppo, ho passato cinque giorni di digiuno totale, in cui non riuscivo neanche a bere un goccio d’acqua. Lì ho detto ‘fermi tutti, c’è qualcosa che non va’. Mia figlia mi ha accompagnata all’ospedale e hanno visto che il polmone destro era preso dalla legionella“.

La paura più grande avuta dalla Mayer fa riferimento a quanto già vissuto in passato in famiglia a proposito di salute: “In famiglia ho avuto due casi di meningite, di cui un fratello è diventato subito un angelo, quindi questo mal di testa così forte mi ha un po’ spaventata”.

L’esperienza a Casa a Prima Vista

Ad aver tenuto compagnia alla Mayer in questi giorni di spavento, ovviamente, le puntate di ‘Casa a Prima Vista’. La donna ha raccontato di come questa avventura sia un momento serio ma anche di grande ironia: “È un momento di leggerezza, una sfida fatta con grande ironia. Poi la casa appartiene a tutti, tutti la sognano ad esempio con un tipo di arredamento oppure vogliono sapere quale sia la migliore zona da prendere in considerazione”.

E su cosa accada con i clienti dopo la puntata: “Dopo ogni puntata facciamo una foto insieme, poi molte volte ci scriviamo quando va in onda. Ci dicono tutti ‘grazie, ci siamo divertiti e siamo stati benissimo. Ci avete atto vedere tre bellissime case'”.