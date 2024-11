Addio Icardi e nuovo amore con L-Gante: Wanda Nara inizia una nuova storia ma in un certo senso umilia l’ex mostrando le sue chat…

Sembra essere giunta definitavamente al termine la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle scorse ore l’argentina aveva baciato pubblicamente in una diretta social il suo nuovo compagno, L-Gante, mettendo quindi fine in modo categorico alla realzione con il calciatore argentina. La donna, però, avrebbe fatto di più mostrando alcune chat dell’ex Inter decisamente private.

Wanda Nara, le chat private con Icardi

Dopo aver baciato in una diretta live L-Gante, Wanda Nara è finita nell’occhio della critica per le modalità con cui ha, di fatto, messo fine in modo definitivo alla sua relazione con Mauro Icardi che, a dire la verità, era giunta al capolinea da qualche tempo.

La showgirl, infatti, ha mostrato sui social una foto co tanto di cuore insieme al nuovo amore ma successivamente pure quelle con le chat private con l’ex…

Wanda Nara

“Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in tutti questi anni e nessuno ci ha mai regalato nulla. Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre!”.

Sono state queste le parole di Icardi mostrate da Wanda Nara che, di fatto, lo ha umiliato in pubblica piazza anche, se, forse, l’intento era quello di far vedere come il calciatore fosse ancora intenzionato ad avere una vita felice con lei e il resto della famiglia.

Nessuna risposta ma…

Al netto delle parole di Icardi, la showgirl argentina non ha mai risposto sino a quanto il calciatore, purtroppo, non ha subito un grave infortunio al ginocchio giocando con il Galatasary. A quel punto, sempre nella chat mostrata da Wanda, ecco arrivare un messaggio.

“Mauro mi dispiace molto per quello che ti è successo, quel ginocchio ti faceva male da tempo. Ora è passato, guarisci e per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, conta su di me, i migliori (medici, ndr.) sono a Roma. Non esitare a prenderti cura di te. Dimmi in cosa posso aiutarti, conta su di me“. Insomma, la relazione è finita, ma il rapporto potrebbe restare quantomeno di quieto vivere.