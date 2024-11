“Ti fai pagare per parlare di me”: caos tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

Scintille a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli con un botta e risposta di fuoco davvero al limite.

Sembrano essersi date una calmata e invece, nell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sono state protagonista di un acceso botta e risposta che ha infiammato lo studio e anche il mondo dei social. Si parla di soldi, newsletter e anche di fidanzati e mariti ricchi…

Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, lite a Ballando con le Stelle

Era da qualche tempo che Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non si trovavano a discutere a Ballando con le Stelle. Nell’ultima puntata, però, ecco l’incantesimo del quieto vivere essersi sciolto.

Dopo l’esibizione della Bruganelli, infatti, è stato tempo di giudizi e non sono mancate le scintille. In realtà ad attaccare per prima è stata proprio Sonia che ha dato inizio ad un durissimo confronto.

Sonia Bruganelli

La Lucarelli ha commentato il recente nuovo infortunio della Bruganelli dicendo: “Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando”. Da qui la richiesta di Sonia: “Secondo me non mi hanno ancora capito”.

“Cosa c’è da capire?”, ha incalzato ancora la giudice portando la Bruganelli a replicare: “Tanto. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti“.

Rincarando la dose, Sonia ha aggiunto: “Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo“. A quel punto la palla è passata alla Lucarelli che ha ribattuto facendo secca la rivale: “È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere”.

Il confronto è andato anche oltre con la Bruganelli che ha aggiunto: “Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo”.

selvaggia che distrugge la bruganelli momento più alto della serata punto #BallandoConLeStelle

pic.twitter.com/fTriM8YUyh — •bea• (@chefreschetto) November 9, 2024

Il nuovo infortunio della Bruganelli

Al netto della lite verbale con la Lucarelli, Sonia si è esibita ed è riuscita a salvarsi anche al momento delle eliminazioni. Da capire se le sue condizioni fisiche le permetteranno di andare avanti visto l’ìnfortunio alla costola. “Ho capito che qualcosa non andava durante le prove, ho un’altra frattura, alla decima costola. Non è una situazione piacevole, emotivamente non è stato un colpo facile”, ha detto la donna nel corso della puntata spiegando quale sia l’entità del problema fisico.