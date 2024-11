È finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la showgirl bacia in diretta L-Gante. Il calciatore non la prende bene.

Il tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivato a un altro punto di svolta. Dopo un’apparente riconciliazione, la showgirl argentina è stata vista scambiarsi un bacio con il rapper L-Gante in una diretta social. Questo gesto ha suscitato molte speculazioni, specialmente considerando il tentativo di riavvicinamento tra Wanda e Mauro avvenuto solo poche settimane fa. La coppia aveva infatti condiviso alcune foto insieme in Argentina, alimentando le speranze dei fan per una riunione stabile.

Ma come l’avrà presa l’ex marito Mauro Icardi? Ecco cosa è successo in campo.

Mauro Icardi: la reazione al tradimento di Wanda Nara

La reazione di Mauro Icardi al bacio di Wanda Nara con L-Gante non si è fatta attendere.

Il calciatore ha prontamente eliminato dai suoi profili social tutte le foto che lo ritraevano con Wanda, simbolo di un netto distacco dalla moglie.

Qui il video del bacio in diretta.

WANDA NARA CANLI YAYINDA RAPÇİ LAVUKLA ÖPÜSMÜS AMK pic.twitter.com/BUcCLCeB0Q — scofield (@tinercimayki) November 5, 2024

Come se non bastasse, durante una partita tra Galatasaray e Tottenham, Icardi ha subito un grave infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a uscire dal campo in barella. Al momento, non è chiaro quanto tempo il calciatore dovrà restare fermo, ma l’infortunio rappresenta un ulteriore colpo in un momento già delicato della sua vita.

Wanda Nara e la nuova vita con L-Gante

Dopo aver pubblicato il bacio con L-Gante, Wanda sembra intenzionata a voltare pagina.

La stessa showgirl aveva da poco dichiarato di essere “Libera di stare con chi vuole” e di volersi allontanare da una “cultura maschilista”.

La Nara e il rapper sono stati avvistati insieme in diverse occasioni pubbliche, e ora sembrano vivere il loro rapporto alla luce del sole, senza nascondersi.

Nel frattempo, Mauro Icardi si trova ad affrontare una fase complessa, sia a livello sentimentale che sportivo. L’infortunio subito contro il Tottenham potrebbe complicare ulteriormente la sua carriera, costringendolo a una pausa forzata.