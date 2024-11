Lo storico volto de La Talpa, Franco Trentalance, fa un’aspra critica sulla nuova edizione condotta da Diletta Leotta.

La nuova edizione del programma La Talpa ha finalmente avuto inizio, e sono già partiti i confronti con le vecchie edizioni. E chi meglio di Franco Trentalance poteva dare un giudizio sulla nuova stagione? Ricordiamo che Trentalance è stato uno dei volti più amati della terza edizione de La Talpa, quando ancora lo show veniva trasmesso in diretta su Italia1, condotto da Paola Perego.

Ma vediamo qual è la sua opinione sul gioco di Canale 5 e sulla nuova conduttrice televisiva.

Franco Trentalance critica la nuova Talpa

Dopo 16 anni, La Talpa è tornata in onda su Canale 5 con una veste completamente rivisitata.

L’attore Franco Trentalance, uno dei protagonisti dell’ultima edizione andata in onda nel 2008, non ha nascosto il suo scetticismo. “Sembra più Temptation Island“, ha dichiarato in un’intervista, e ha sottolineato come l’ambientazione elegante e l’assenza della tipica atmosfera di “sopravvivenza” possano far perdere al reality il suo spirito originale.

Concorrenti La Talpa

La nuova edizione ha abbandonato il tradizionale stile “adventure-game” in favore di un formato più raffinato. Per Trentalance, questi cambiamenti potrebbero compromettere l’esperienza del programma, sia per i concorrenti che per il pubblico. “Noi eravamo nel fango tutto il giorno“, ha ricordato Trentalance.

Franco Trentalance parla della conduzione di Diletta Leotta

Tra le novità della nuova Talpa 2024 c’è anche la conduzione di Diletta Leotta, che prende il posto di Paola Perego, storica presentatrice del programma.

Trentalance ha commentato: “Leotta promossa, ma il confronto con la Perego è prematuro“.

Sulle dinamiche amorose, l’attore ha rivelato che durante la sua edizione “Gli autori avevano preparato la “Capanna dell’amore”, un angolo appartato nella speranza di assistere a qualche inciucio“.

Tuttavia, ha continuato: “Noi – e di questo sono orgoglioso – eravamo talmente under pressure che, nonostante la presenza di donne bellissime, l’idea di un flirt non ci sfiorava nemmeno“.