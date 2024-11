Lory Del Santo confessa: “Sarei potuta essere io la first lady, Donald Trump mi ha cercata più di una volta”.

Dopo le elezioni negli Stati Uniti, Donald Trump è pronto a fare ritorno alla Casa Bianca insieme alla moglie Melania. Però, in un universo parallelo, al posto di Melania ci sarebbe potuta essere una nostra connazionale: Lory Del Santo.

La nota showgirl ha raccontato di aver avuto un “trascorso” con il 45esimo presidente degli Stati Uniti, notizia che ha lasciato tutti senza parole. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Lory Del Santo e Donald Trump: “Mi voleva veramente”

Durante un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 1, Del Santo ha dichiarato che Trump, ai tempi imprenditore e magnate, le avrebbe fatto la corte con determinazione.

Secondo le sue parole, la storia risale a trent’anni fa, quando i due si incontrarono casualmente in un ascensore della Trump Tower di New York. “Potevo essere io la First Lady d’America, ma all’epoca non ho voluto” ha detto la showgirl.

Del Santo ha raccontato come avvenne il loro incontro: durante un’uscita a New York, si trovarono nello stesso ascensore della Trump Tower. Fu allora che Trump notò la showgirl e le chiese il numero di telefono.

LORY DEL SANTO

“Lui mi voleva davvero, mi ha cercato più volte” ha raccontato. La frequentazione, tuttavia, non è durata: una volta tornata in Italia, Del Santo decise di non rispondere più alle chiamate del futuro presidente.

A distanza di anni, riflette con ironia sulla vicenda: “Le porte per me sarebbero state aperte“.

Lory Del Santo confessa: “Ora mi fidanzerei con Trump subito”

Scherzando, ma non troppo, Del Santo ha ammesso che oggi non avrebbe esitato a fidanzarsi con Donald Trump.

“Mi piacciono gli uomini così pancettosi, morbidosi, sexy” ha dichiarato ridendo.

Sul possibile rimpianto della scelta di “rifiutare” il tycoon, Del Santo ha rivelato a La Volta Buona: “Potrei anche rammaricarmi ma a volte si fanno delle scelte e non bisogna vivere nell’angoscia di aver sbagliato. All’epoca ho deciso così e non si può tornare indietro“.