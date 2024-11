La Famiglia Reale Inglese è tornata a mostrarsi in pubblico. In particolare Kate Middleton, William, Re Carlo e la Principessa Anna.

La Famiglia Reale d’Inghilterra ha partecipato alla Royal Albert Hall dove in queste ore si è tenuto l’annuale festival musicale del Remembrace Day per onorare i caduti della prima guerra mondiale. Presenti Re Carlo, il Principe William e Kate Middleton. Niente da fare per la Regina Camilla che a causa di problemi di salute è rimasta a casa. A sostenere il sovrano, però, ecco sua sorella, la Principessa Anna. Proprio da lei sono arrivati alcuni segnali importanti riguardo, anche, la salute del Re.

Il dettaglio su Re Carlo in pubblico

Come testimoniato anche da alcuni scatti pubblicati sui profili social della Royal Family, i Reali inglesi sono tornati a mostrarsi in gruppo in pubblicoi in occasione del Remembrace Day. Oltre alla Principessa Kate Middleton, ad attirare l’attenzione è stato Re Carlo per il quale sua sorella Anna ha avuto più di un occhio di riguardo…

Re Carlo III

Come detto, il sovrano non è stato accompagnato all’evento dalla Regina Camilla e, a farne le veci, in un certo senso, ci ha pensato la Principessa Anna. Come sottolineato dai tabloid inglesi, tra cui il Daily Mail, il sovrano è apparso “fragile” senza la regina al suo fianco. In questo senso, a supportarlo ci ha pensato appunto Anna che lo ha affiancato tenendo “sotto osservazione” e mostrando quasi uno sguardo di preoccupazione materna verso il fratello.

Non sappiamo se questo “focus” particolare sia dovuto alla salute del Re o semplicemente al forte legame tra i due ma in tanti lo hanno notato.

Kate Middleton in forma insieme a William

Per quanto concerne, invece, i più giovani Reali, Kate e William sono sembrati di nuovo estremamente contenti e sereni. Almeno rispetto agli ultimi mesi quando la Principessa aveva dovuto fare i conti con le sedute di chemio.

Diverse volte durante la cerimonia, la coppia reale è stata vista lanciarsi occhiate complici e dirsi qualcosa nell’orecchio. Secondo gli esperti, un chiaro messaggio di feeling e di come le cose all’interno della loro famiglia siano in netta ripresa rispetto a prima.